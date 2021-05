Persiste el conflicto entre el gremio ATE y la Municipalidad de Merlo

La manifestación de los empleados de la Municipalidad de Merlo, nucleados en el gremio ATE, finalizó en escándalo con gritos y empujones y con una denuncia por una agresión de un sindicalista al intendente de la villa turística, Juan Álvarez Pinto.

Frente al edificio municipal, el viernes por la mañana, integrantes del gremio reclamaban mejoras laborales y que se termine lo que ellos califican como una persecución hacia los trabajadores afiliados a ATE.

Días pasados, el Municipio suspendió por 15 días, sin goce de sueldo, a dos trabajadores, quienes eran representantes de ATE y reclamaban la falta de elementos de bioseguridad en algunos sectores y denunciaban episodios de violencia laboral reiterados.

"Tuvimos un nuevo episodio de violencia de parte de ATE, fui agredido por un integrante del gremio, quien es miembro de la comisión y que se llamaría Jorge Ochoa, en un intento mío de cerrar las puertas del Municipio porque querían tomarlo", denunció Álvarez Pinto.

Según el jefe comunal, en la Municipalidad no existe ningún conflicto gremial, están trabajando bien y se les está aumentando el salario como prometió en su discurso de apertura en el Concejo Deliberante, en marzo pasado.

"La realidad es que hubo dos personas que fueron sancionadas por no trabajar, por tener faltas reiteradas, por faltar el respeto a sus compañeros y por adulterar las planillas de asistencia. Por esas faltas fueron sancionados como empleados municipales, no porque fueran delegados", aseguró.

Según el secretario general de ATE, Fernando Gatica, ese viernes por la mañana estaba reunido en una oficina de la Intendencia con los dos trabajadores suspendidos, un integrante de la comisión del gremio y la asesora legal del Municipio, María José Álvarez Pinto (hermana del intendente), y el secretario de Gobierno, Francisco Godoy.

"Luego de discutir en buenos términos, se acordaron algunas cuestiones que queríamos resolver. Pudimos restablecer un canal de diálogo, que es lo que buscábamos hace mucho. Se llegó a un arreglo de que a los trabajadores suspendidos les iban descontar cinco días y no 15, y que el aumento salarial a los empleados se iba a realizar en tres tramos", explicó.

En la reunión del viernes con los trabajadores, el Municipio acordó reducirles la sanción de 15 a cinco días, sin goce de sueldo. "Estos dos empleados no quedaron conformes cuando terminó el encuentro, no se querían ir de la Municipalidad y dijeron que se iba a pudrir todo", manifestó el intendente. Fue entonces cuando salió de su despacho, porque escuchaba gritos en el hall de planta baja y vio a personal de ATE que entraba al edificio.

Gatica relató: "Vimos al intendente que empujaba a los trabajadores que estaban ingresando al edificio y un delegado de ATE forcejea con él y se tira al piso. En los videos se ve que no tiene golpes como para que le causen lesiones, fue más parte de un acting y una puesta en escena que un hecho de violencia".

Un video de las cámaras de seguridad del edificio municipal, que circula en los medios y las redes sociales, muestra que cuando Álvarez Pinto fue a cerrar la puerta, un manifestante lo tomó por la espalda y lo tiró al piso.

"Salgo a la calle a buscar policías y me dicen que no pueden hacer nada, porque necesitan la autorización de sus superiores. Volvía a mi despacho, pero regresé a cerrar las puertas para que no entraran más delegados del gremio y en ese momento un hombre, de forma muy violenta, me tomó de atrás, me revoleó por el aire y me tiró al piso. Me lesionó el brazo y me provocó una luxación en el hombro derecho", narró Álvarez Pinto.

El jefe comunal realizó la denuncia en la Comisaría Nº 26, en la que solicitó la inmediata intervención de los efectivos y de la Justicia.

Redacción / NTV.