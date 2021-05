Sanyo: "Somos una pareja con muchas ganas de mejorar"

En este arranque de temporada del World Padel Tour hubo muchos cambios de parejas; pero los ojos estaban puestos en una dupla en especial. Todos esperaban ver en acción a Daniel "Sanyo" Gutiérrez junto a Fernando Belasteguín.

El arranque fue más que positivo, ya que consiguieron el título en su primer torneo como equipo: el Madrid Open. Y luego alcanzaron los cuartos de final en el Alicante Open. Ahora, la expectativa está puesta en su tercera presentación: el Vigo Open, certamen que se jugará del 12 al 16 de mayo.

Gran primer paso

En Madrid, ciudad en donde se llevó a cabo el primer certamen del año, Sanyo y Bela superaron las tres primeras instancias —octavos, cuartos y semis— con triunfos en sets corridos; y en la final protagonizaron un gran duelo ante Alejandro Ruiz y Franco Stupaczuk, en el que se impusieron en tres sets. Así construyeron su primera alegría juntos. “Había mucha expectativa sobre nuestra pareja y creo que a nivel resultado no defraudamos. Pero nosotros nos quedamos con la sensación de que no habíamos jugado al máximo como equipo; es decir, coincidir de jugar bien los dos por mucho tiempo. También es cierto que en los momentos claves, de tensión, no fallamos”, detalló Sanyo.

Y continuó: “Todas las parejas nos llevaron contra las cuerdas, pero siempre supimos sobreponernos y en una pista rápida logramos ralentizar el juego para sacar adelante cada partido”.

Caída en cuartos de final

La siguiente cita fue en el Alicante Open, en donde el “Mago” y la “Leyenda” superaron el debut sin sobresaltos en dos sets pero cayeron en cuartos de final ante los mismos rivales de la final en Madrid: Ruiz y Stupaczuk. “Nos encontramos con una pista excesivamente lenta y no fuimos capaces de generar velocidad. No supimos ni pudimos darle velocidad a nuestro pádel”, explicó el palista de San Luis.

Y añadió: “Creo que somos una pareja que ante muchos rivales nos favorece la pista lenta. Y resulta curioso porque con Stupaczuk y Ruiz, en la previa, quizás éramos más candidatos en pista lenta que en una rápida; y se dio todo lo contrario. Les ganamos en Madrid y nos vencieron en Alicante”.

La pareja está dando sus primeros pasos. Ambos tienen mucha experiencia en el circuito, por lo que saben perfectamente qué detalles del juego marchan en buena dirección y qué hay que corregir. “Llevamos solamente dos torneos juntos y hay que seguir trabajando. Debemos incorporar algunas cosas, por ejemplo ser más agresivos en la red y tener más cambios de velocidad para sorprender a los rivales; y otras dejar de hacerlas, quitarlas, por nuestros estilos de juego”, señaló el puntano.