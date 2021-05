"Eco-Canje", la campaña que recompensa al vecino

Este jueves se llevó a cabo en la zona noreste de la ciudad capital la campaña "Eco-Canje": por cada diez elementos reciclables que la gente llevó, la recompensaron con bolsas sustentables elaboradas del mismo material recolectado. La actividad se realizó en la Escuela “Carlos Juan Rodríguez” y fue impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio capitalino.

“Todos los jueves buscaremos concientizar la importancia de la separación de residuos, y también la manera de reducir las 300 toneladas que se recolectan diariamente en el Centro de Disposición Final (CDF). De esa cantidad, el 50% suele ser material inorgánico y el restante, orgánico”, comentó Agustín González Bonorino, director de Promoción Ambiental.

Las decenas de botellas, cartones, latas y restos de vidrios que las personas acercaron hasta el establecimiento educativo, situado a un par de cuadras de la segunda rotonda de la Vía del Peregrino, fueron volcados en el “Punto Verde Móvil”, un tráiler con distintos cestos donde separan los residuos según su característica.

El funcionario comunal aseguró que la concurrencia de vecinos superó sus expectativas. “Estamos teniendo una respuesta extremadamente positiva. Es importante recordar que el año pasado implementamos la recolección diferenciada en la que los martes y jueves se deben sacar los residuos inorgánicos y lunes, miércoles, sábados y domingos, los desechos húmedos”, recordó González Bonorino.

La empresa Ecochem recicla 50 toneladas de residuos que se generan en la capital diariamente.

Fátima, residente del barrio Cerro de la Cruz, comentó que mediante las redes sociales se enteró de la iniciativa y no dudó en concurrir hasta el puesto móvil. “Tenía varias botellas y cartones en casa que no sabía dónde arrojarlos, y apenas me enteré, vine. Hay que ser conscientes de que el mundo está siendo muy perjudicado por la basura, estas acciones ayudan a la salud del planeta”, dijo.

El director de Promoción Ambiental remarcó que también reciben aceite vegetal usado. “Les pedimos a los vecinos que, en vez de tirarlo por la cañería, lo junten en alguna botella y lo arrimen a este tipo de puestos. No es viable para el medioambiente tirarlo, ya que genera un impacto negativo en las napas subterráneas”, señaló.

Los productos recolectados son separados y enviados a distintas empresas recicladoras de la Provincia. En el caso del aceite vegetal, la empresa SoyBio, con sede en el Parque Industrial Norte, se encarga de recuperarlo y transformarlo en biodiesel (combustible alternativo de origen natural y renovable). En tanto la empresa Ecochem recicla el plástico para convertirlo en las bolsas con las que se recompensa a quienes colaboran con la campaña.

“Tras una importante concurrencia en una actividad idéntica que hicimos en la plaza Independencia la semana pasada, por el día mundial del reciclado, decidimos desplazar el Punto Móvil todos los jueves a distintos lugares de la ciudad. No tenemos un cronograma establecido, pero lo vamos a comunicar el día previo por las redes del Municipio”, informó González Bonorino. Así mismo, detalló que los miércoles el móvil es apostado sobre la calle Rivadavia, frente a la plaza Pringles, para que todos los vecinos de la zona céntrica puedan arrojar los residuos de forma ordenada.