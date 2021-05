Al mes, diez camiones evaden la Cabina Sanitaria en Villa Mercedes

En los operativos que eventualmente realiza la Policía de Tránsito Municipal d Villa Mercedes, detectaron que al menos diez transportistas de alimentos e insumos evaden la Cabina Sanitaria por mes. En el primer trimestre del año sancionaban un promedio de un camión por semana, pero en el último período la cantidad subió. Por ello, continúan con controles y tareas de concientización para poder reducir la cifra y piden a los comerciantes que no reciban la mercadería si no tienen los remitos correspondientes del área.

“Es un trabajo en equipo permanente. Nosotros los identificamos por medio de los recorridos de rutina que hacemos en las calles. Inmediatamente nos comunicamos con el organismo y nos informan si pasaron o no por allí; si no lo hicieron, los trasladamos hacia el lugar”, explicó Daniel Bravo, al frente de la fuerza local.

Además, si están en infracción les labran un acta y les dan un tiempo prudencial de doce horas para que se registren y se pongan al día, de lo contrario son elevadas al Tribunal de Faltas. "En general la mayoría va y cumple, así que ahí queda sin efecto. Sin embargo, nos queda un gran trabajo por hacer todavía para que entiendan las medidas, porque si no provocan roturas en el pavimento o daños en las viviendas”, aseguró.

Asimismo, comentó que en general las faltas que cometen tienen que ver con la documentación o en varios casos no respetan el horario de ingreso a la ciudad que está establecido para evitar la interrupción del tránsito en el día. Durante la semana pueden acceder únicamente a hacer la carga y descarga de 21 a 9 de la mañana, los sábados de 13 a 17 y los domingos de 9 a 19 de la tarde.

Si quieren ingresar con rodados de gran porte, las empresas deben adherirse a un artículo de la ordenanza de tránsito pesado, donde previamente se les hace una hoja de ruta y tienen un plazo de vencimiento de seis meses, ya que es una excepción.

“Anoche (por el jueves) nos encontramos con un vehículo que había ingresado a un comercio por la peatonal en la zona centro y fue infraccionado y terminó haciéndose responsable el propietario del local, porque sabe que no se debe hacer. Días atrás también detectamos una camioneta con lácteos”, comentó.

Por último, el funcionario recomendó a los comerciantes mayoristas y minoristas que, para cuidar la salud de los vecinos y que no tengan problemas, no reciban los alimentos en el caso de que los transportistas no cuenten con el pase por la Cabina Sanitaria, ya que el área de Bromatología también realiza inspecciones en los negocios para corroborar el estado de la mercadería.