En la capital intensifican los controles para evitar el derroche de agua

Hace ya tres años que las precipitaciones en el territorio sanluiseño se mantienen por debajo de la media de los últimos 30 años. Esto ha generado que el 80% de las reservas acuíferas que nutren primero los acueductos y luego las plantas potabilizadoras se encuentren debajo de su nivel de cota. Ante tal situación, desde la Municipalidad de San Luis decidieron intensificar los controles con el objetivo de concientizar sobre el uso del agua. Solicitaron a los vecinos "solidaridad" y "empatía".

“Hay que cuidar el agua, ser conscientes que donde nosotros derrochamos seguramente le falta a otro vecino. Estamos sacando el cuerpo de inspectores a controlar para que no haya derroche. Si el vecino no lo entiende, utilizaremos la multa como herramienta”, dijo el secretario de Servicios Públicos, Diego Hernández.

Además, en la Comuna aseguraron que los controles se intensificaron esta semana ante la sequía que se registra en toda la provincia. La recorrida de los inspectores municipales ya abarcó los barrios Maximiliano Toro, Lince, El Hornero, Félix Bogado y Lucas Rodríguez, entre otros.

En el Municipio advirtieron que “por el momento no se aplicarán multas, ya que la intención es que los vecinos entiendan de lo crítico de la situación y se comporten con responsabilidad, pero de ser necesario se aplicarán sanciones”.

Además, solicitaron que el uso sea el lógico y adecuado, evitando derroches por el lavado de autos, canillas abiertas, llenado de piletas o limpieza de veredas. Cualquier denuncia o reclamo por un uso irracional se puede hacer a través de la línea de atención 147 o la página Sigem.

El funcionario municipal además destacó las tareas que realizan en las tres plantas potabilizadoras que nutren la red de agua potable de la ciudad: “Estamos haciendo muchas maniobras en las plantas para lograr distribuir de la mejor manera el caudal que nos está entrando desde San Luis Agua. Estamos produciendo el 100 por ciento del agua que nos entra para poder distribuirlo, regulando la red para que no falte en distintas partes de la ciudad”, explicó.

Hernández descartó por el momento que la capital puntana adopte la medida de restringir el servicio de agua potable. “Si es necesario en algún momento, porque no llueve o no está entrando el agua suficiente para poder abastecer la ciudad, por supuesto que no nos va a quedar otra vía que restringir el agua”, concluyó.

Redacción/ALG