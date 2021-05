Vandalismo en las colectoras: un mal que no cesa ni en pandemia

Los técnicos de Obras Sanitarias Mercedes (OSM) luchan contra un mal que no cesa ni en pandemia: el vandalismo. En los últimos dos meses hallaron restos de animales que produjeron taponamientos en las colectoras cloacales. Aseguran que los episodios se repiten constantemente, principalmente en la periferia.

Hace dos días, uno de los agentes de la empresa de servicios detectó un desborde de efluentes que provenía de la red máxima, ubicada a pocos metros de la planta principal. Allí se encontró con las tuberías colapsadas. Cuando comenzaron a trabajar para destaparlas, localizaron pedazos de vacunos esparcidos. "Hallamos desde huesos hasta pezuñas, cueros y orejas. Nos acercamos con uno de los camiones de porte pequeño, lo usamos para la ciudad, pero era el que estaba disponible en el momento. Estuvo trabajando varias horas, pero sin resultados, por lo que tuvimos que traer el otro desobstructor, que es el que incorporamos hace poco. Después de varias horas pudimos repararlo", contó Guillermo Giraudi, coordinador técnico y de producción de agua de OSM. El funcionario indicó que iniciaron una investigación para dar con los responsables. "Nos comentaron que podría tratarse de una persona que vive en un campo vecino a la planta, pero todavía no tenemos certezas", dijo.

El funcionario remarcó que ese desalentador panorama se repite en varios sectores de la ciudad. Hace un mes tuvieron que acudir a la calle Centenario, camino al barrio Cuna de Halcones, donde dieron con otro hecho de vandalismo; pero esta vez tuvieron que reforzar los trabajos, lo que implicó que toda una cuadrilla tuviese que romper los caños de la colectora para encontrar el problema. En esa oportunidad se toparon con un silobolsa que también contenía partes de animales.

Giraudi añadió que han retirado hasta televisores viejos en las redes que están en las inmediaciones de La Ribera. "Lamentablemente encontramos de todo: fierros, restos de materiales de construcción, plásticos y muchas cosas más, ni hablar de basura", comentó.

Los residuos provocan retrocesos en las cañerías y eso repercute directamente en el funcionamiento de las redes, lo que puede afectar a muchos vecinos. "Cuando empieza a subir el nivel del efluente en la red, los usuarios comienzan a tener problemas en los baños y en las cocinas, cuesta que bajen los desechos. Se han dado casos de desbordes graves que han llegado a inundar casas o al menos los sanitarios", dijo.

Además, las reparaciones pueden tardar entre tres y cinco horas o a veces todo el día, depende de la gravedad del inconveniente, lo que hace que los técnicos se dediquen a ese reclamo particular y tengan que demorar arreglos en otros sectores. "Si bien el último hecho que registramos se dio en un lugar alejado y en el que no hay viviendas cerca, no siempre sucede así. La mayoría son en zonas cercanas a los barrios y eso afecta a la comunidad. Pedimos a la gente más conciencia", remarcó.