Sebastián Pena confía en cambiar el mal presente de Estudiantes

Está tranquilo. Sabe que agarra un equipo que no tiene el mejor presente, pero confía en darle herramientas para sacar a Estudiantes de esta situación incómoda. Sebastián Pena recién lleva una semana como DT del "Verde" y quiere ponerle su impronta a un grupo que está golpeado y que necesita de puntos para levantar el ánimo.

"Al equipo lo veo mejor. Evolucionando de a poco. Este parate me va a venir bien para seguir conociendo a todo el plantel, no solo a los que vienen jugando, sino a todos", comenzó diciendo Sebastián.

Lleva pocos días de trabajo con el grupo, pero ya tiene en su cabeza el equipo. En la primera práctica de fútbol, antes del parate por las restricciones, puso un 4-1-4-1, pero ese dibujo puede ir mutando según vaya desarrollándose el trámite del partido.

No soy de aferrarme a un sistema. No comparto el muero con la mía. Si mi sistema no funciona, cambio para mejorar.

"No soy de aferrarme a un sistema. Pienso que los técnicos que se aferran a un sistema son caprichosos. No comparto el muero con la mía. Si mi sistema no da resultado, trato de buscar la vuelta para revertir la situación", aseveró en relación a qué dibujo prefiere para sus equipos.

Sabe que lo futbolístico y lo anímico van de la mano. Es una cadena. Si los resultados no acompañan es lógico que la cabeza actúe de otra manera, así que tendrá que hacer mucho hincapié en conseguir buenos resultados para que esto le devuelva la confianza a sus dirigidos.

Del plantel conoce solo a Agustín Briones y a Leonel Felice. Con Briones jugaron juntos en Aldosivi de Mar del Plata y después, cuando Pena comenzó su carrera como DT, lo llevó a San Martín de Tucumán.

Es un entrenador muy intenso. Un laburante. Un hombre joven que quiere hacer carrera y que sabe que Estudiantes es una buena medida para comenzar a construirla. "Tomo todo al 100%. Evolucioné como DT. Me voy a brindar por completo. Si logro convencer a los jugadores de que esta va a ser la idea, todo será más fácil", afirmó.

Estoy muy confiado de que mi idea futbolística le va a hacer bien a Estudiantes. Me voy a brindar por completo.

El parate le viene como anillo al dedo. Tendrá más tiempo para conocer más a fondo a sus dirigidos. Si bien tiene en mente el equipo y la forma que quiere que juegue, también es verdad que unos días más de trabajo son bienvenidos.

Siempre está la pregunta del millón si los técnicos que llegan conocen la categoría. Pena sorprendió a la dirigencia cuando le habló de los propios jugadores de Estudiantes. Vio videos. Se informó. Además, sabe lo que es dirigir en el Federal A y en la Primera Nacional. Y otro dato no menor es que está con ganas de laburar. Quiere volver al ruedo. Calzarse el buzo de DT y volver a tener esa adrenalina que da el día a día.

"Estoy muy confiado de que mi idea futbolística le va hacer bien al plantel", afirmó. Será cuestión de seguir trabajando y llegarle de la manera más sencilla al equipo. Estudiantes sabe que no tiene más margen de error. Está último en la tabla de posiciones. Debe comenzar a sumar para que sus rivales no se sigan escapando. La idea con la llegada de Pena es que el equipo recupere la confianza y comience a resurgir. No será una tarea fácil, pero tampoco imposible. Cada vez que llega un DT nuevo se renuevan las esperanzas, y capaz que ahí esté el secreto para sacar esto a flote.