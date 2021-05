Finalmente, Paris estará en Guayaquil

A pocos días del inicio del 52° Campeonato Sudamericano de Atletismo en Guayaquil (Ecuador), una noticia sorprendió a los atletas argentinos seleccionados. El Enard, por una cuestión de presupuesto, solamente solventaría los gastos de traslado de 17 atletas y 2 entrenadores. De esta manera, 33 deportistas quedaban al margen de este certamen de vital importancia en busca de clasificaciones a futuras competencias internacionales, como Juegos Olímpicos y Mundiales; y también para acceder al sistema de becas. Entre quienes se quedaban afuera estaba Leandro Paris, atleta de San Luis.

La medida, informada una semana antes del torneo, llevó a los atletas argentinos a movilizarse para torcer el rumbo y encontrar la manera de viajar a Ecuador. Entonces entró en escena el reconocido influencer Santiago Maratea, quien llevó adelante una campaña de donaciones para lograr el dinero que hacía falta.

En 24 horas juntó más de 10 millones de pesos para el chárter que transportará a la delegación argentina completa a Ecuador. Viajan desde Ezeiza este jueves a las 7. Allí irá Paris.

Junto a la delegación también viajará el propio Maratea, quien semanas atrás llevó adelante la campaña de donación para recaudar 2 millones de dólares para una beba que padece atrofia muscular espinal.

"Las últimas horas las vivimos a full, continuamente en contacto todos los atletas. Impresionante lo que se vivió. En 48 horas Santi Maratea consiguió más barato el vuelo y permitió que podamos viajar todos. Muchos no logramos dormir demasiado en los últimos días recabando información, viendo los pasajes para ir a Buenos Aires, trámites para la circulación y la PCR para el vuelo. Feliz por esta iniciativa de los atletas, tomamos la gestión, nos unimos todos y conseguimos la mano de este influencer, que fue una ayuda vital, permitió que este sueño sea posible", describió Leandro Paris.

Paris, quien ya sabe lo que es participar de un Sudamericano y subirse a lo más alto del podio —fue campeón en los 800 m en Asunción 2017— contó cómo fue el momento en que comunicaron que el grupo sufría una importante reducción: "Tuvimos una reunión virtual el jueves por la noche. Nos dijeron que el nuevo plantel era solo con atletas con posibilidades de medalla pero no sabíamos el criterio que se utilizó. Por ejemplo, quedaba afuera el marchista Juan Manuel Cano, quien si logra medalla en Guayaquil, clasifica a los Juegos. Fue una reunión extensa porque muchos atletas mostraron su enojo y también hubo lágrimas. Tras esa reunión, inmediatamente hicimos un grupo, decidimos difundir lo que pasaba en redes sociales y surgió toda esta movida".

Días moviditos:

Paris competirá en Guayaquil en los 400 m llanos y, además, será integrante de los relevos 4 x 400 m masculino y 4 x 400 m mixto. E hizo un repaso de cómo fueron estos días y de lo que viene: "Ese jueves a la noche tenía una impotencia... mucha bronca. No tenía ganas de hacer nada. El viernes tuvimos que hacer muchas cosas de gestión, por lo que no entrené, pero sí trabajé bien el fin de semana. El martes (por mañana) debo hisoparme para que me entreguen el resultado antes de tomar el vuelo. Gracias a la FAS, al Programa Deportes y a mi club Estudiantes, eso se podrá hacer. Estoy en permanente comunicación con Jorge (Niño, su entrenador) y Ulises (González, presidente de la FAS). Entre los tres estamos gestionando todo. El miércoles ya debo estar en Buenos Aires para el jueves a la mañana viajar".

Sin dudas, han sido días difíciles para concentrarse en lo estrictamente deportivo: "Por ejemplo, ayer entrené sin pensar demasiado en el torneo. Tenemos la cabeza en otro lado. Obviamente en cosas que no nos corresponden, pero si no lo hacíamos nosotros no lo hacía nadie. Ahora debemos enfocarnos en viajar y una vez allá, hacer lo que sabemos, que es correr, competir y, ojalá, traer medallas para nuestro país", concluyó Leandro, quien llevará la bandera de San Luis.

