Leandro Paris y la satisfacción de volver al plano internacional

El 52° Campeonato Sudamericano de Mayores no fue un torneo más. En principio era en Buenos Aires, después la sede se trasladó a Guayaquil (Ecuador). Tras esa decisión, la delegación argentina se redujo, apareció el influencer Santiago Maratea, la gente aportó su granito de arena y el equipo viajó completo. Entre ellos, un representante de San Luis: Leandro Paris.

“Todos los atletas estamos viviendo una locura desde el momento que nos unimos y dijimos: tenemos que viajar y competir. Obviamente que lo de Santi (Maratea) fue clave, fundamental; sumado a lo de la gente, que colaboró, pero no solo en lo económico, sino también mandándonos mensajes de apoyo. Recién ahora caímos de lo que hicimos, sumado a las medallas que logramos. Fue una locura, una movida muy grande”, resaltó Leandro.

El certamen fue del 29 al 31 de mayo y el especialista en 800 m esta vez no corrió en “su” prueba. Lo hizo en 400 m llanos: compitió en la segunda serie, fue quinto con 48.39 y no pudo acceder a la final.

Además fue integrante del Relevo 4x400 m Mixto, en donde junto a la chubutense María Ayelén Diogo, la cordobesa Noelia Martínez y el bonaerense Elian Larregina lograron medalla de plata con récord argentino: 3.23.77.

También iba a competir en el Relevo 4x400 m Masculino. “Pero tuvimos la baja de un compañero y no logramos conseguir un reemplazo de último momento”, contó Leandro. “Luego iba a participar un velocista, pero tampoco pudo porque no se sentía bien físicamente”.

Ya de regreso en San Luis, Paris repasó lo que fue un torneo muy importante para él, ya que le permitió volver al plano internacional luego de un largo parate por lesiones y también por enfermedad: debió lidiar dos veces con la COVID-19. Este año volvió a la competencia en el Nacional, en abril, y su actuación allí le permitió ser convocado a la Selección Argentina para participar en este nuevo Sudamericano, de donde se trajo una presea plateada.

—¿Qué análisis hacés de tus 400 m llanos?

—Me sentía bien. Entré a los tacos, me acomodé y mentalicé en que debía salir fuerte. Me tocó un andarivel en donde no tenía referencia de los otros corredores, entonces como que no tuve noción de la velocidad al inicio. Ese fue el error técnico, ir lento en la primera parte. Después me sentí mejor, aceleré y al final, en los últimos metros, pude remontar, pero no alcanzó para clasificar a la final.

—Te tomaste revancha en la Posta 4x400 m Mixta.

—Ahí estuve muy fuerte. Me sentí muy bien. Fue mi mejor carrera. Siento que mejoré marca. El relevo casi que no la entrenamos. El pasaje del testimonio de uno a otro no es con tanta velocidad, podés medirlo. Es la primera vez en el Sudamericano que se hace una posta mixta. Lo hicimos bien, con medalla y récord argentino.

—¿Qué pensaste en el podio?

—Principalmente en toda la gente que a través de Santiago Maratea colaboró para que fuéramos al Sudamericano. Hay que ser muy agradecidos por eso, y todos lo estamos. Pensé en muchas personas: nutricionistas, médico, entrenador, todos los que me ayudan día a día. También en mis amigos, mi familia, que son mi principal fuente de energía. Ellos fueron parte de este proceso y me levantaron anímicamente en momentos difíciles.

—¿Cuál es el balance que hacés de tu torneo en general?

—Súper positivo. Yo no puedo olvidar que tuve un largo parate por lesiones, y dos veces COVID-19. La primera vez no tuve síntomas, pero después cuando entrenaba se me cerraba el pecho y no podía exigirme; y la segunda vez tuve todos los síntomas. Me siento muy bien por lo que logré, estoy conforme. Además conseguí una medalla para San Luis y para Argentina.

—¿Cuál es tu próximo objetivo?

—Quiero preparar los 800 m. Me quedé viendo la final en el estadio y me encantó. Además se bajó marca (1.45.62); lo del brasilero Andre Thiago fue impresionante. Nos enfocaremos en eso. Tengo muy buenas sensaciones por las marcas y resultados con tan poco tiempo de trabajo después de todo lo que sucedió con las lesiones, enfermedades. El solo hecho de sentirme más rápido y de hacer un buen 400 m me da la confianza para saber que puedo hacer un gran 800 m. Ojo, no quiero dejar el 400 m, me gusta; además ahora con la motivación de que tenemos muy buena posta mixta en Selección.

—También estás abocado a intentar conseguir sponsors.

—Sí, todos los atletas argentinos estamos buscando sponsors a través de las redes sociales, principalmente porque sabemos la importancia que tienen en la actualidad. Santi (Maratea) nos ayudó con la cantidad de seguidores. Un gigante, enorme lo que hizo. Pasé de 3.000 a 97.000 seguidores en Instagram en cuestión de horas. Por otro lado te da cierta tristeza porque cada atleta tiene una trayectoria, competencias y logros representando a la Argentina en Sudamericanos, Panamericanos, Iberoamericanos, Mundiales. A mí y a todos siempre nos ha costado conseguir sponsors. Sumado a todo eso me enteré de que me sacan la beca del Enard. Sabía que necesitaba una medalla para mantenerla. Llamé para saber si en el sistema de beca se incluía la medalla en el Relevo, pero ya me informaron que no, así que a partir del mes que viene ya no contaré con eso.