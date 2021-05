Villa Mercedes: dicen que los hisopados diarios se redujeron a la mitad

Según la observación de los especialistas, los de Villa Mercedes son los ciudadanos más inestables para realizarse los testeos correspondientes para detectar la COVID-19. En los últimos diez días la cantidad de hisopados se redujo a la mitad del número ideal y en promedio reciben entre 900 y mil muestras. Además, revelaron que en los seis puestos sanitarios fijos para realizar las PCR detectaron un gran porcentaje de personas asintomáticas.

"Nos cuesta mucho, esta localidad se caracteriza por ser inestable en su conducta. Tuvimos épocas peores en el verano, por ejemplo, que llegábamos a los 300 hisopados por día, y con ese número no podemos saber ni dónde estamos parados. Pero después, desde el Ministerio de Salud se hizo publicidad para que la gente tome conciencia y ahí llegamos al registro deseado: las dos mil diarias", explicó Carina Chirino, jefa del servicio de Microbiología y Biología Molecular.

Hay seis puestos fijos en la ciudad, además de los itinerantes que se montan en barrios.

La profesional también remarcó que realizan operativos externos, como en geriátricos e instituciones, para poder tomar la mayor cantidad de muestras posibles. "Con todas estas cosas estamos llegando a los mil hisopados y es preocupante, porque de ese total estamos registrando más de 200 positivos por día. Entonces es un número alarmante y necesitamos que la gente tome más compromiso para que podamos detener esta pandemia", afirmó.

Luego destacó que en muchas oportunidades las personas, para no aislarse, no se dirigen a los puestos sanitarios o no declaran la cantidad exacta de contactos estrechos. "Esto es muy complicado, a nadie le gusta estar encerrado ni enfermarse, por eso le pedimos a toda la comunidad que respete los protocolos correspondientes. Si uno usa el tapabocas, se lava las manos y mantiene distancia con el del lado, es muy poco probable que haya contactos estrechos o casos positivos", explicó.

Además, Chirino enfatizó la importancia de cumplir con el aislamiento. "Si soy contacto estrecho, tenga o no síntomas, debo encerrarme diez días. Si a la semana no hay ningún signo, no es necesario que me hisope, pero sí que me quede en casa hasta cumplir con el confinamiento", dijo.

Estamos registrando unos 200 positivos por día; es un número alarmante y necesitamos compromiso.

Dentro de los testeos realizados detectaron un porcentaje alto de positivos asintomáticos. Es decir, la persona está enferma pero si no se realiza un hisopado, no hay manera de confirmarlo. "En el laboratorio tenemos distintas técnicas para detectar la COVID-19, como los test rápidos, que se pueden hacer a quienes tienen síntomas, porque no son tan sensibles como la PCR", aseveró Chirino. Cuando alguien concurre a los puestos sanitarios responde una encuesta, eso determina si hay síntomas o no. Si se le hace el rápido, en 30 minutos se le entrega el resultado. Si da positivo, inmediatamente se aísla, pero si es negativo, se va a confirmar con una PCR, que es el estudio que detecta una baja carga viral. "A los portadores asintomáticos los detectamos así. El virus desde el momento que ingresa al cuerpo necesita un tiempo para manifestarse, y eso es de 48 a 72 horas", puntualizó.

Los puestos fijos de testeos son el Policlínico Regional, la terminal de ómnibus, los hospitales "Suárez Rocha", "Eva Perón" y La Pedrera, y las plazas del Sesquicentenario y Ferroviaria y funcionan de 9 a 13. Mientras que de 13 a 17, la atención es solo en el hospital "Juan Domingo Perón", en centro sanitario de La Pedrera y en los dos espacios verdes.