El obispo Barba preside la misa en conmemoración del Cristo de Renca

“Estoy con pena en el corazón, porque sé que hay muchísima gente deseosa de venir, pero sabemos que tenemos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a los otros. Somos nosotros junto a las autoridades civiles las que tenemos que cumplir todas las medidas de prevención para preservar la salud de todos. Hay que cuidarse hoy para poder asistir mañana, cuando pase todo esto”, dijo esta mañana el obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, antes de comenzar la misa en honor al Señor de Renca.

A las 10, el jefe de la Iglesia puntana llegó a Renca, donde fue recibido por la intendenta Romina Peralta. En la localidad ya estaba casi todo listo para comenzar con la transmisión en vivo.

Antes, Barba dialogó con El Diario y señaló que será una misa sin fieles, que solamente están el personal que hará la transmisión y algunos sacerdotes encargados de preparar la homilía. “Es una misa sin participación de fieles y respetando todos los protocolos”.

Por su parte, Peralta comentó que por segundo año consecutivo en la localidad no se puede hacer la tradicional celebración que atraía a miles de personas. “Es un dolor inmenso que no podamos llevar adelante la conmemoración religiosa que lleva más de 200 años realizándose. No sólo por la gente de la Renca, sino de las localidades y provincias vecinas que siempre veían a conmemorar a nuestro Cristo”.

Los devotos podrán seguir las homilías que se realizarán en cada una de las localidades a través de las redes sociales y de Canal 13 San Luis. A las 11 está previsto que el obispo Gabriel Barba de la primera misa en la iglesia de Renca y a las 17 en la de Villa de la Quebrada.

NTV.