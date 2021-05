Piden celeridad para que una causa por abuso llegue a juicio

“¿Qué espera la Justicia para elevar la causa a juicio?", se preguntó la madre de una víctima de abuso que espera que finalice la etapa probatoria y que sea juzgado el acusado. El hombre está detenido desde mediados del año pasado luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) declarara la inconstitucionalidad de una sentencia de la Cámara Penal de Concarán que confirmaba la prescripción de la acción penal del caso. Dicho en otras palabras: un juez de Instrucción y luego un tribunal de alzada, que compartió el criterio del magistrado, opinaron que, por los años transcurridos, se había agotado el tiempo que la víctima tenía para poder actuar ante la Justicia y solicitar la reparación del derecho vulnerado. Pero María Ángeles Tapia, abogada de la damnificada, interpuso un recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad de sentencia y el máximo tribunal provincial consideró que le asistía razón. La causa, entonces, volvió al Juzgado de Instrucción, para continuar con la investigación que, para la familia de la víctima, ya debería haber finalizado.

“Gracias a Dios el abusador está preso, pero la causa no ha sido elevada a juicio. Nosotros nunca lo escrachamos a él ni nada porque nuestra abogada nos aconsejó que no lo hiciéramos; tampoco lo hicimos por nuestra hija y por los hijos de su esposa porque son mis sobrinos y no quería que pasen por una situación así”, resaltó la mujer y aseguró que los tiempos judiciales se están dilatando con medidas innecesarias y que le hacen sentir “que están investigando a la víctima y no al abusador”.

Los ultrajes sucedieron cuando la víctima tenía 7 años, pero pudo denunciarlos a los 18.

“A raíz de que el Tribunal Superior de Justicia falló a favor de mi hija, muchas chicas y chicos pudieron volver a abrir sus causas y eso es muy importante. Muchos han podido sentirse con una luz de esperanza para poder denunciar a sus abusadores por ultrajes sucedidos cuando eran chiquitos y no habían podido denunciarlos y finalmente lo han hecho de grandes porque tuvieron la fortaleza para hacerlo”, expresó la mujer. Resumió que los abusos que sufrió su hija sucedieron cuando tenía siete años y que pudo contar sobre ellos cuando cumplió 18. El acusado es el esposo de la tía paterna de la víctima.

“Yo siempre estuve cerca de mis hijos y nunca trabajé por estar con ellos y cuidarlos; jamás me imaginé que un monstruo podía hacerle eso a mi hija en un día común y corriente”, lamentó la fuente y agregó que el imputado “también fue procesado por abusar de otra sobrina y esa causa, que es por abuso simple, ya fue elevada a juicio y solo están esperando fecha de inicio”.

Una fuente, parte de la causa, indicó que los ultrajes a los que fue sometida la hija de la mujer “quedaron acreditados a través de pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas a la víctima” e indicó que “las pericias psiquiátricas realizadas al imputado no lo ayudan para nada”.