Si el tiempo pasa, que no se note

El mundo explotó con el anuncio del programa especial de "Friends", una de las series más exitosas de la historia. Uno foto con los seis protagonistas más de veinte años después generó aún más ansiedad. Pero claro, ni la serie ni su regreso son el motivo de esta columna. Esa imagen, con las actrices y actores, refleja una realidad muy cruda que atraviesa la industria televisiva y del cine, pero que también está muy presente en nuestra vida. El paso del tiempo o la exigencia de que no se note que pasó. Pero no para todos.

No es la primera vez que vemos a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, los protagonistas de la serie, fuera de "Friends". Pero sí a todos juntos. En la imagen las tres mujeres tienen una apariencia prácticamente igual a aquellas tres amigas protagonistas de la serie que lanzaron hace más de dos décadas. Los varones, por el contrario, tienen signos naturales del paso de los años: algunas canas, la fisionomía corporal diferente y arrugas en el rostro.

¿El tiempo pasó para ellos y no para ellas? Claro que no. Lo que sucede es que los estereotipos de belleza para las mujeres están regidos principalmente por el objetivo de aparentar juventud. Por eso no hay canas, ni muchas arrugas, ni mucho menos kilos de más. Y esto es todavía peor en trabajos donde predomina la imagen. Para los varones sumar años es sinónimo de madurez, aprendizaje, crecimiento. Por eso los actores se presentan sin ningún problema con el pelo blanco y signos de la edad en la cara.

Actrices de nuestro país se han manifestado sobre este tema y aseguran que, pasada una cierta edad, es difícil tener un protagónico. Lo más llamativo es que llaman a mujeres muy jóvenes para hacer el papel de la pareja de algún actor con más edad. El tema es que en la ficción lo presentan como si tuvieran la misma edad. Es decir, llaman a una actriz de 25 para interpretar a una mujer de 40 años. Esto no hace más que continuar naturalizando los estereotipos de belleza que no son más que un mecanismo de opresión para millones de mujeres. Sobre esto podríamos enumerar decenas de ejemplos porque estamos muy acostumbrados a ver en este tipo de producciones parejas de hombres de entre 40 y 50 años con jóvenes actrices. Basta con pensar en las parejas de James Bond en prácticamente todas sus películas; las compañeras de Tom Cruise, que cada vez son más jóvenes; las de Sean Penn o Bradley Cooper. Hasta Leonardo Di Caprio, en la exitosa “El Lobo de Wall Street”, tuvo como compañera a Margot Robbie, a la que le lleva dieciséis años. Esto no es una crítica a la diferencia de edad en parejas de la vida real. Acá el ojo se pone en que mujeres de poco más de 20 años interpretan a mujeres de entre 40 y 50 años, porque “encajan” en los estereotipos de belleza que nos imponen. Y las actrices que realmente tienen esa edad se quedan sin papeles.

Con esto nos están dando un mensaje: la belleza en la mujer está íntegramente ligada a la juventud (con algunos otros parámetros sumados) y que vamos a tener que hacer todo lo posible para contrarrestar estos efectos. Si no, corremos el riesgo de quedar fuera de juego. Pero hoy tenemos en claro dos cosas: que la belleza (por suerte) es subjetiva y que de algunos juegos a veces es mejor quedar afuera.