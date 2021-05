"El festejo fue una broma para el grupo de chat de mis amigos"

Juan Pablo Gobetto le puso el broche de oro a una gran jugada de Juventud el domingo por la tarde con un remate furioso y potente que se metió bien arriba en el arco de Daniel Moyano. Ese tanto puso a Juventud en la cima de la tabla de posiciones junto a Cipolletti, pero significó mucho en lo personal para el mendocino.

En primer lugar le generó sentimientos encontrados a su padre que se alegró por su hijo, como es lógico, pero a su vez, don Gobetto tiene su corazón en el “Globo” lasherino. "Mi viejo me sigue mucho la carrera. Me llamó al rato de terminar el partido y me dijo que se había puesto muy contento con mi gol y el triunfo".

“De chico vivíamos en Las Heras, a cinco cuadras de la cancha. Nací ahí, mi viejo iba a ver los partidos del equipo y tengo muchos amigos que son hinchas de Huracán. Tuve una semana muy particular en la previa porque recibí muchos mensajes en tono de broma que me decían: 'Jugás contra nosotros, fijate lo que vas a hacer, no te vayas a equivocar”, contó Juan Pablo.

Tan personal fue el gol para Gobetto que hasta el festejo fue personalizado. Tras abrazarse con todos sus compañeros, Juan Pablo buscó las cámaras de los fotógrafos y mostró cuatro dedos. “Tengo un grupo con mis grandes amigos de la vida que son de la Cuarta Sección (NdR: un sector específico de la ciudad de Mendoza) y entre los que hay dos de Huracán. Entonces el resto me pidió que si hacía un gol lo festeje así en honor a nuestro grupo y a los dolidos”, explicó con una sonrisa.

El presente del equipo nos ilusiona como a los hinchas, pero sabemos que tenemos que mejorar nuestro juego.

Ya pensando en el equipo, Gobetto prefiere alejarse del casete y declara con mucha autocrítica. "Estamos muy contentos por la victoria, pero sabemos que nos falta mucho. Generamos jugadas, pero no concretamos. De todos modos, con los resultados a favor siempre es más fácil corregir los errores".

La experiencia lo lleva a Gobetto a entender que ser puntero o estar abajo no es algo definitivo en estas instancias del Torneo Federal A.

"Nos pasó en el arranque de 2020: veníamos de un semestre en el que no podíamos conseguir resultados y de repente tuvimos una seguidilla de victorias y nos prendimos. Este es un torneo de rachas: tres derrotas te meten en el fondo y si ganás tres seguidos te subís a la punta. Hay que estar concentrado, los partidos se definen en detalles", sintetizó.

El volante regresó de Chacarita, donde estuvo a préstamo, y se adaptó rápido. "Encontré un equipo con muy buenos jugadores. Al principio me tocó jugar más por la banda, pero de a poco volví a mi posición y llego más al área", cerró.