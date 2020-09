Juan Pablo Gobetto se sumó a los entrenamientos de Chacarita

Juan Pablo Gobetto tuvo este lunes su primer entrenamiento vestido de “funebrero”. El volante central, que pertenece a Juventud Unida Universitario, llegó a préstamo a Chacarita Juniors en lo que fue la segunda operación del mercado de pases para el equipo puntano, que ya se había desprendido de Tomás Garro, cedido a Villa Dálmine.

El traspaso de Gobetto se hizo casi en espejo con la negociación de Garro. Días antes de cerrar el acuerdo entre clubes, el volante mendocino firmó una extensión de contrato con Juventud hasta 2024 y luego llegó la noticia de su cesión que es por 18 meses a cambio de 400 mil pesos y una opción de compra de 50 mil dólares por el 50 por ciento del pase.

Para Juventud solo tengo palabras de agradecimiento, crecí mucho en mi paso por ahí y dejé amigos (Juan Pablo Gobetto)

“Estoy dando un gran paso en mi carrera, tengo mucha ilusión y entusiasmo. Hoy (por este lunes) fue mi primera práctica, se ve que se está armando un buen grupo, me recibieron de la mejor manera, seguramente con el correr de los días voy a ir conociendo más a mis compañeros. Es una linda oportunidad para mí y pretendo aprovecharla al máximo”, le contó a El Diario, el mendocino

Un factor clave en la llegada de Juan Pablo a Chacarita y una ventaja que tendrá a la hora de la adaptación es el conocimiento previo que tiene con el actual entrenador, Claudio “Pampa” Biaggio, con quien compartió cuando estaba en las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro.

“Es un plus eso de que el 'Pampa' Biaggio me conozca, pero no será garantía de nada, Chacarita es un club grande, hay que estar a la altura y demostrar día a día”, expresó Gobetto a un medio partidario.

El volante zurdo, que pasó la mayor parte de la pandemia en su casa de Mendoza junto a su familia, llegó a Buenos Aires el jueves pasado, el sábado firmó su contrato con la institución y el lunes se puso a las órdenes del cuerpo técnico.

Estamos abiertos a otras negociaciones, pero por ahora no hay nada concreto por otro jugador de Juventud (Juan Martín Divizia)

Para Juventud, el método de transacción implementado en las operaciones de Garro y Gobetto tiene una lógica: “Buscamos no perder patrimonio de la institución y hacer que nuestros jugadores se muestren. Preferimos cederlos a préstamo por un monto relativamente bajo, confiando en lo que pueden dar y asegurarnos un buen ingreso a futuro”, explicó el presidente, Juan Martín Divizia.

Gobetto es uno de los once refuerzos que sumó Chacarita, junto a Juan Ignacio Baiardino (Boca), Aaron Barquett (Argentinos), Eric Aparicio (San Telmo), Lucas Pérez Godoy (Deportivo Morón), Iván Centurión (Almirante Brown), Ramiro Ríos (UAI Urquiza), Luciano Nieto (Brown de Adrogué), Alexis Vega (Temperley), Agustín Cousillas (Aurora -BOL-) y Gonzalo Rocaniere (Correcaminos -MEX-).