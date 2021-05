Donald Trump continuará vetado en Facebook e Instagram

Boca cerrada. Las dos empresas más importantes en redes sociales no quieren los pensamientos de Trump. Foto: NA.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, permanecerá vetado en Facebook e Instagram, según lo resolvió el Consejo Asesor de Contenido de la empresa que tiene injerencia sobre ambas redes sociales.

Como contrapartida, el magnate estadounidense lanzó este martes su propia plataforma digital con el objetivo de llegar a sus seguidores y poderles compartir su opinión abiertamente.

La sanción establecida por la empresa de Mark Zuckerberg hacia Trump rige desde el 7 de enero, después de que sus comentarios publicados en las redes sociales un día antes alentaron el asalto al Capitolio por parte de numerosos seguidores del republicano.

El órgano semiindependiente de la compañía, formado por exlíderes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, respaldó el bloqueo impuesto a Trump al entender que existe "evidencia suficiente" sobre los motivos que avalan esa decisión.

Sin embargo, estableció un plazo de seis meses para que Facebook revea su postura de mantener la sanción de manera indefinida.

En paralelo, el exmandatario estadounidense activó su propia red social: "Desde el escritorio de Donald J. Trump" (From the desk of Donald J. Trump).

Allí calificó como vergonzosa la resolución, a la que considera como un atropello a su libertad de expresión, y cuestionó la legitimidad de las mismas para actuar en el proceso electoral.

El nuevo medio para expresarse del norteamericano permite que los usuarios activen una notificación que alerte cuando Trump escriba un mensaje.

La plataforma no permite que las publicaciones sean respondidas, pero sí tiene la posibilidad de dar un "me gusta" y de ser compartidas por las cuentas personales de los lectores en Facebook y Twitter.

La novedosa plataforma cuenta con la presentación de los principios que sustentan la ideología y el estilo del trumpismo y le da significados a lemas como "Salvar América" (Save America) o "Estados Unidos Primero" (America First) que identifican al expresidente y a sus partidarios.

NA