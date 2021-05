Afirman que se retrajo fuerte la oferta de alquileres en San Luis

Aseguran que un cuarto de las propiedades en la capital provincial que estaban en alquiler fueron retiradas del mercado por sus propietarios en los últimos meses debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Alquileres, en junio de 2020. Los propietarios aducen que estar comprometidos durante tres años con el mismo inquilino, y la indexación de los ajustes de los valores, les genera “incertidumbre”.

“Estimativamente el 25 por ciento de las propiedades en alquiler se retiraron del mercado desde junio del año pasado”, detalló Fernando Olcese, presidente del Colegio de Martilleros Públicos de San Luis.

Afirmó que otro fenómeno que se hizo presente en los últimos meses es un aumento de la demanda que no puede ser atendida porque no hay alquileres disponibles. “Estamos en una situación en la que mucha gente busca alquilar una vivienda familiar y los corredores inmobiliarios no tenemos propiedades para ofertar”, afirmó.

Inquilinos disconformes

Algunas personas que no consiguen propiedades para alquilar en la capital provincial acuden al mercado informal. Aseguran que la búsqueda de una opción puede extenderse por más de dos años.

La coyuntura complica a los inquilinos, que tienen pocas opciones para elegir y ven aumentados los valores, pero también a todo el mercado inmobiliario. “Son muchas ramas las que se ven afectadas ante esta paralización del mercado. Escribanos, inmobiliarias, dueños de propiedades, pintores, gasistas, mucha gente vive de lo que son los alquileres”, dijo Olcese.

Los inquilinos muestran una gran disconformidad ante la poca oferta de alquileres, ya que en algunas ocasiones deben acudir al mercado informal. “Busco casa hace más de dos meses porque donde estoy se me vence el contrato en julio y ya me avisaron que no me lo renovarán. Los dueños están pidiendo hasta el doble que en una inmobiliaria”, dijo Víctor Sosa, un vecino de la capital.

Señalan que a pesar de que una porción de los que retiran su propiedad de la oferta de alquileres pone el inmueble a la venta, el mercado de intercambio inmobiliario en la ciudad de San Luis también se ve afectado.

Baja morosidad

En abril pasado finalizó la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 320/20) que suspendía los desalojos, congelaba el valor de los alquileres y prorrogaba los vencimientos de los contratos. Las deudas generadas pasaron a ser exigibles.

“Si bien algunos aprovecharon esa situación pensando que esa deuda se iba a extinguir. De todos modos esos casos no superan el 5 por ciento”, aseguró Olcese.

Solidaridad

El titular del ente que nuclea a los martilleros públicos en San Luis consideró que “la baja morosidad también se debe a que inicialmente el sector apoyó el DNU, incluso se llegó a bonificar el 50 por ciento del valor de los alquileres y se suspendieron aumentos a aquellos inquilinos que se veían imposibilitados de cumplir con el pago”.

Y agregó: “Esto es una muestra más de la solidaridad de los argentinos ante situaciones extraordinarias, como lo es una pandemia”.