Siete años de prisión para un hombre que abusó de la sobrina de su pareja

El Juzgado en la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes condenó a siete años de prisión a Raúl Ismael Molina por haber abusado de su sobrina política -menor de edad-, un hecho que fue denunciado hace poco más de dos años y que habría ocurrido entre 2012 y 2015. El juicio comenzó en los primeros días de mayo y este martes se conoció la sentencia. El hombre, de 60 años, fue juzgado por “Abuso sexual por sometimientos gravemente ultrajantes”.

Previamente, el fiscal Néstor Lucero y la defensora de la víctima María Victoria Cortázar Furnari habían solicitado a los jueces que Molina fuera acusado por “Abuso sexual gravemente ultrajante”, con una pena de catorce años de prisión.

En tanto, los defensores del acusado consideraron que era “excesiva” la condena pedida por el fiscal y la defensora, al aducir que el abuso por el que era acusado Molina no sucedió. Por eso solicitaron su absolución por el “beneficio de la duda”; sobre todo dijeron que si hubiera existido un abuso no tendría que haber ser calificado como “gravemente ultrajante”, porque consideraban que no había pruebas sobre el hecho.

Durante todo el proceso judicial, los camaristas escucharon la declaración de 10 testigos, entre ellos, la madre de la víctima, los profesionales del Poder Judicial que la entrevistaron en la Cámara Gesell y también la psicóloga a la que asistía la niña de manera particular.

