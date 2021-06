Ernesto Villavicencio (h) y su herencia que transita en la región

Llevar el nombre y el apellido de su padre le dejó a Ernesto Villavicencio un gusto dulce en la boca y el desafío de que el legado de "El Negro" quedara plasmado en todo Cuyo. Hoy al mediodía, en la peña Mi Madre Tierra, de Villa Mercedes, se presentará con un show postergado que tenía programado antes de las últimas restricciones y que anhela presentar a sus seguidores puntanos. Antes, dialogó con etc para contar sobre su carrera, el presente y las ganas de conquistar a las juventudes.

—¿Qué presentarás hoy en el escenario?

—Será un repaso por toda la obra que recorre mi carrera. Con canciones tradicionales que siempre presento, muchas tonadas de mi padre que nunca fallan, porque me acompaña espiritualmente, y una selección de temas que conforman mi carta de presentación, que tiene tonadas y cuecas bien cuyanas, pero con un estilo más moderno, para conquistar juventudes. Además, agregaré algunas chacareras y zambas, y pasaré por el tango. Se celebra el Día de San Juan, mi provincia amada, y nada más lindo que representarla en suelo puntano.

—¿Por qué elegiste este momento de tu carrera para renovar tu cancionero?

—Porque los tiempos cambian, los intereses también y siento que un artista tiene que renovarse y reinventarse siempre. Nunca dejo de lado la cuyanía y el respeto hacia la obra de mi padre, que es fundamental en cada presentación, pero también me encuentro más maduro musicalmente y esmerado para presentar mis propias composiciones.

—¿Sentís que el folclore cuyano tiene actualmente representantes jóvenes?

—Por supuesto. Estoy orgulloso de las nuevas generaciones, que se crían entre guitarras y llevan el estandarte de Cuyo a lo más alto. Es tan reconfortante ver cómo los artistas no dejan que se olvide la tonada. Tengo el agrado de decir que mis hijos son parte de esta nueva ola.

—¿Qué recuerdos tenés de San Luis?

—Me encanta visitar San Luis, porque es una provincia en la que abundan los buenos amigos que siempre te reciben con un cálido abrazo y un cogollo. Además de participar en festivales y peñas me gusta servir como espectador y escuchar los talentos que abundan en la provincia.

—¿Este sentir de amistad lo heredaste de tu padre?

—Mi padre no se quedaba quieto, era una persona muy querida en todo Cuyo y le gustaba visitar a sus colegas. Yo mamé de chico su amor por el folclore, el respeto a las amistades, la sensibilidad a la hora de dedicar una tonada y las ansias de siempre mostrar nuestra obra en tierras tan queridas.

—¿Alguna vez lo acompañaste en el escenario?

—No alcancé a presentarme con él pero sí tuve el tiempo necesario para admirarlo y aprender de sus virtudes. Dejó una obra magistral de canciones tan queridas por la gente que cuando crecí me di cuenta que era el indicado para llevarlas conmigo y no dejar que quedaran en el olvido. Siento que siempre que subo a un escenario o tengo la guitarra entre mis manos mi padre me guía para que salgan de mí las mejores melodías.