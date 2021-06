Buscan que la gestión menstrual sostenible quede asentada por ley

Si bien en la Provincia el Poder Ejecutivo ya puso en marcha un programa de gestión menstrual sostenible para ayudar a personas menstruantes con un acompañamiento para asegurar su salud y cuidar el medioambiente, una iniciativa que entró para su análisis en la Cámara de Diputados buscará que la acción de gobierno tenga el respaldo de una ley, que a su vez ampliará las acciones del programa.

Según indicó la diputada provincial Fernanda Spinuzza, del Frente Unidad Justicialista, el proyecto de su autoría, que entró para su análisis a la comisión de Promoción de la Equidad de Género y Juventudes, “va de la mano con la política pública del Ejecutivo, pero además crea una mesa interinstitucional para su abordaje y también remarca la necesidad de concientizar y capacitar en la temática”.

Básicamente la iniciativa contempla la creación, a nivel provincial, del “Programa de Sensibilización y Concientización en Gestión Menstrual Sostenible”, que tendrá como objetivo garantizar el acceso a la información, difusión y promoción de uso de productos de gestión menstrual que generen bajo impacto en el medioambiente, como es el caso de la copa menstrual y las toallas reutilizables, y también generar las condiciones para el acceso progresivo a estos elementos de higiene.

Para lograr esto, se establece la creación de una mesa interinstitucional compuesta por integrantes de ambas cámaras de la Legislatura, funcionarios ministeriales y universidades de la provincia.

Esta mesa tendrá entre sus funciones relevar datos e información de la gestión menstrual, promover la realización de talleres, actividades en escuela y campañas de información y sensibilización. Por último, invita a adherir a los municipios y designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, o el órgano que la sustituya.

Abandonar tabúes

“Concientizar tiene que ver con dejar estos tabúes de que la menstruación es un tema de salud, pero vinculado a la enfermedad, y normalizarla como parte de una biología”, apuntó la legisladora. “La ley habla de personas menstruantes, porque somos conscientes que no todas las mujeres menstrúan, por cuestiones de edad, las chicas trans tampoco lo hacen, pero los hombres trans sí”, aclaró.

La diputada recordó que en abril el Gobierno de la Provincia lanzó el programa, que actualmente trabaja en forma escalonada por departamentos, y entre otras acciones facilita toallitas reutilizables y copas a niñas y adolescentes de 11 a 15 años. “Sin embargo, como toda buena decisión política, es importante darle un marco legal, para garantizar su perdurabilidad”, explicó.

La norma no detalla taxativamente la entrega gratuita de los elementos de higiene. “Es una decisión que el Ejecutivo ha tenido, que está perfecta, pero estamos convencidos que no solamente se trata del acceso, sino de la información sobre la menstruación sostenible, para que cualquier persona, en forma privada, elija estos otros elementos que son tan nobles al medioambiente y que no generan el impacto de los desechables”, concluyó.