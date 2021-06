Diferentes entidades demuestran por qué es conveniente vacunarse

El rechazo y la duda de algunas personas sobre la efectividad de las vacunas contra el coronavirus, muchas de ellas influenciadas por informaciones falsas o informes que no poseen ninguna garantía científica, son moneda corriente. Sin embargo, los principales organismos referidos a la salud certifican la eficacia de las inmunizaciones. La referente COVID-19 en San Luis, Graciela Sarmiento, remarcó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea de Medicamentos y la Sociedad de Trombosis y Hemostasia recomiendan la aplicación de vacunas.

"Es importante tener en cuenta que cualquier medicamento, incluida una vacuna, puede causar efectos adversos, hasta una aspirineta. No hay fármacos que no generen ningún tipo de reacción. Las vacunas tienen efectos adversos en una proporción muy baja, que en más del 99% de los casos son leves. Esto significa que duran entre 24, 48 y hasta 72 horas, y puede dar fiebre, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales o dolor en la zona de la inyección", señaló.

Según explicó, AstraZeneca y Janssen han mostrado una muy baja posibilidad de efecto adverso grave, que tiene que ver con un cuadro trombótico, pero esto se da en apenas el 0,03% de las personas. Para graficar, hay más de 26 millones de vacunados con AstraZeneca y hubo muy pocos efectos graves. Por el contrario, los estudios demuestran que con esta vacuna se evitaron miles de muertes.

"El riesgo de efecto adverso grave por una enfermedad de COVID-19, que puede ser un accidente cerebrovascular, por ejemplo, es muchísimo más probable que la reacción que pueda tener una vacuna por una cuestión autoinmune", sostuvo.

Puntualizó que la suspensión que había resuelto Europa sobre AstraZeneca quedó sin efecto y la volvió a situar como una vacuna aceptable y deseada. Esta medida tiene que ver con los beneficios, tanto de AstraZeneca como del resto de las ampollas.

Otro ejemplo que citó es el de Reino Unido, que había controlado el brote casi al punto de no tener casos y ahora está con un incremento importante de contagios en algunas localidades. Sin embargo, como una parte importante de la población está vacunada, en su caso con Pfizer y AstraZeneca, no tienen hospitalizaciones ni muertos. Esto demostró que quienes recibieron dos dosis evitan las formas graves. Las excepciones pueden estar relacionadas a una condición de salud muy delicada.

El peligro puede aumentar:

Sarmiento indicó que hay cepas que pueden tener cierta resistencia hacia las vacunas, como el caso de las variantes de la India y Sudáfrica. Más allá de eso, afirmó que la vacunación es clave.

El caso de Estados Unidos, por ejemplo, que concreta grandes donaciones a países que no pueden comprar las dosis, se relaciona a la importancia de generar inmunidad: si no se controla la enfermedad a nivel mundial, pueden surgir nuevas cepas que pongan al planeta otra vez en vilo.

"Tengo más riesgo de que me pase algo grave o que me muera si tengo COVID-19, que si me vacuno. Tenemos que observar lo que pasa a nivel mundial, en Israel, Estados Unidos o Reino Unido, donde se incrementaron los porcentajes de vacunados y disminuyeron las medidas de restricción. Es muy importante que nos anotemos para recibir la vacuna, pensemos que pueden ocasionar pequeños efectos, pero vamos a evitar las formas graves y la muerte", aseguró.

Alerta en el interior:

Sarmiento describió que en las últimas tres semanas se observa una tendencia muy leve, pero sostenida, hacia la baja de casos, sobre todo en San Luis y Villa Mercedes; el resto de las localidades tiende al aumento. Por eso es importante reforzar las medidas en las poblaciones del interior provincial.

"La lucha para bajar los casos tiene que ver con muchas cosas, entre ellas, mermar la tensión en el sistema de Salud, para que no haya formas graves y muertes. Es necesario controlar el virus para que no aparezcan nuevas variantes más agresivas, incluso para que la sociedad no se enfrente otra vez a un nuevo virus. Hay que dimensionar a lo que nos enfrentamos. Es importante mantener todos los cuidados, cumplir con los protocolos, vacunarse e hisoparse; los contactos estrechos y casos positivos deben aislarse. Sin esto, hasta que no tengamos la comunidad de rebaño será muy difícil bajar los casos", advirtió.

Redacción