Este viernes rastrillarán al oeste de Ruta 3, en La Punta y en el Dique Chico

La búsqueda de Guadalupe Lucero continúa este viernes con un fuerte operativo policial que comenzó cerca de las 10. El jefe de Relaciones Policiales, Lucas Chacón, confirmó que para esta jornada se prevén al menos 17 rastrillajes a realizarse en la zona sur, al oeste de la Ruta 3 detrás de la Comisaría 23 y el trabajo de la División Buceos se intensificará en el Dique Chico.

La Unidad Especial, a través de un pedido de la Justicia, se desempeñará con los expertos de Canes en la ruta 146 y boulevard de las Cañadas en la ciudad de La Punta.

Al mismo tiempo, entre 100 y 150 bomberos voluntarios, brigadistas y San Luis Solidario centrarán su operativo en la Autopista frente a Terrazas del Portezuelo, en la zona del Centro de Actividades Hípicas. Para esta iniciativa actuarán efectivos de diferentes reparticiones del país.

“Nos dividimos los sectores para abarcar más terreno. La búsqueda es complicada porque no tenemos muchos datos, pero intentamos cepillar lo máximo que se pueda. Venimos descansando poco y con mucho frío, pero no perdemos la esperanza de poder encontrarla”, sostuvo el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis Capital, Juan Ramírez, en “Mañana es tarde” de Lafinur FM Radio.

De momento más de 14 dotaciones participan de la búsqueda de la menor y no descartan que se sumen más durante el día.

Esperanza

El abogado de Eric Lucero, Héctor Zavala Agüero, señaló que el padre de Guadalupe pasa momentos de angustia y dolor, y que la recompensa de dos millones de pesos que concretó el Gobierno nacional a través del Boletín Oficial es un halo de esperanza.

“Mi representado lo pidió desde el primer momento, lo hablamos con el juez Parrillis. Es una herramienta más que puede ayudar a encontrar a la niña”, sostuvo en Lafinur FM Radio.

“Para la investigación no suma nada tener un dato con enojos en declaraciones del momento, solo sirven los datos certeros. Hay que tener en cuenta que son personas que no están acostumbradas a estar delante de la cámara y no deberían por qué estarlo”, dijo sobre las reacciones de los padres y los momentos de incertidumbres que viven ahora.

Para Zavala Agüero, la filtración en medios nacionales de datos que pertenecen a la causa no le hace bien a la búsqueda.

MM

