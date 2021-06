Búsqueda de Guadalupe: el papá brindó información que fue incorporada a la causa

Cada dato que surge con el transcurso de las horas es investigado por la Justicia con el fin de encontrar a Guadalupe Lucero, de cinco años, quien desapareció de la puerta de la casa de su abuela en el barrio 544 Viviendas, el lunes pasado, cerca de las 19:30.

Este sábado, Eric Lucero, el papá de Guadalupe, pidió ampliar su declaratoria y brindar datos que hasta el momento no habían sido mencionados en la causa.

Lucero llegó cerca de las 17:40 hasta la Jefatura de Policía, acompañado de su abogado, Héctor Zavala Agüero, y tras dos horas salió del recinto.

De acuerdo a las declaraciones de su representante legal, los datos que aportó fueron incorporados al expediente, "para que ninguna pista quede librada al azar”.

“Brindamos los datos que teníamos con el fin de que quedara constancia en la investigación. Se trata de pistas que llegan a través de la línea telefónica que dispuso el juez, y que podrían pasar desapercibidas”, indicó el abogado.

Zavala Agüero sostuvo que no brindarían precisiones de la información, pero dijo que se trataría de tres o cuatro datos que no habían sido chequeados, como por ejemplo mensajes que daban cuenta sobre la presencia de niñas de similares característica a Guadalupe que habrían sido vistas en distintos puntos de la ciudad. Aunque aclaró que algunos de ellos habían sido investigados por la Policía y que se confirmó que no se trataba de la nena perdida.

Más temprano, en Tribunales, el juez Ariel Parrillis citó a los niños que integran la familia de Guadalupe, quienes estuvieron con ella en la tarde del lunes, mientras se festejaba el cumpleaños en la casa de la abuela materna.

La mamá de la pequeña, Yamila Cialone, precisó que son su sobrina de 3 años, (quien vio a la "mujer vestida de negro que se llevó a Guadalupe de la mano"); otro sobrino; su hijo de 9 años y el hijo de su pareja actual. Aseguró que no sabe lo que los chicos dijeron porque pasaron solos a Cámara Gesell.

Al ser consultada si sospecha quién pudo llevarse a su hija, afirmó que "si supiera haría todo lo posible por encontrarla”.

Finalmente, se le ofreció mandar un mensaje a quienes pudieran estar reteniendo a Guadalupe: “Quiero que me la devuelvan, ella tiene que estar conmigo, Benja (su hermano) y yo la necesitamos para seguir. Que la dejen en algún lugar donde la podamos encontrar, que la devuelvan a su familia”, pidió la mujer.