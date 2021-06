A pesar del frío, vacunaron a más de dos mil personas en la capital

Esperanza. Hay un alto porcentaje de asistencia a la inmunización, no ha bajado mucho desde que comenzó. Fotos: Carlos Braile.

Aunque las condiciones climáticas son crueles por la llegada del invierno, no fue un impedimento para que 2.077 personas convocadas recibieran la primera dosis de la vacuna AstraZeneca primer componente, en el Polideportivo Municipal. Palabras de esperanza, alivio y felicidad sonaban dentro del edificio donde, además de estar calefaccionado, el Ministerio de Salud cambió por completo la logística, para una mejor atención.

La coordinadora del operativo en el polideportivo, Elizabeth Martínez, señaló que la asistencia fue perfecta a pesar del frío: "Siempre tenemos el mismo porcentaje de faltantes, pero la gente sigue viniendo igual, la convocatoria está bastante agilizada", dijo.

El mecanismo del operativo cambió por completo. Ahora cada persona que asiste a su turno no debe formar una fila, directamente ingresa y se ubica en una de las hileras de sillas que están ubicadas frente a los puestos de cómputos. Son seis puestos y cada uno tiene alrededor de 30 personas a cargo. Cuando la totalidad de asientos está ocupada retiran todos los DNI y una persona a cargo del triage realiza las preguntas "de rigor". Luego, pasan dos enfermeras con un carrito y comienzan a vacunar por hileras.

Es una sensación muy linda, todavía estoy un poco asustado, pero tengo mucho alivio. Ahora voy a esperar que me coloquen la segunda dosis y a cuidarme como siempre (Claudio Heredia)

"Toda la logística que se hacía antes la hacen sentados en una silla, hasta el posvacunatorio. Esta modalidad es más cómoda para la comunidad, los pacientes no se mojan y no pasan frío. Es un sistema que para los vacunadores también es viable y están contentos. No tuvimos ninguna queja", explicó Martínez.

Calma y alivio fueron las sensaciones que describió Gabriela Godoy, minutos después de ser inmunizada contra el coronavirus: "Me siento mucho más aliviada, porque al principio este virus me tuvo mal, le tenía miedo. Después ya no, traté de seguir con todos los cuidados para evitar los contagios. La vacuna para mí es una opción para poder salir lo más rápido posible de todo esto y que nos traiga calma", le expresó a El Diario.

Para mí, la vacuna es una opción para que podamos salir de este virus lo antes posible. Me siento aliviada porque sé que todo esto va a pasar, hay que seguir cuidándose (Gabriela Godoy)

"Voy a trabajar tranquilo"

Otro de los vacunados fue Octavio, quien tiene 41 años y desde enero esperaba que lo llamaran: "Me siento tranquilo y muy contento, porque desde enero, cuando me anoté, estaba esperando el llamado. A pesar del frío nunca pensé en faltar a mi turno. Gracias a esta vacuna voy a poder trabajar un poco más tranquilo, aunque voy a seguir cuidándome", dijo.

Los convocados eran mayores de 45 años y menores de esa edad con patologías de riesgo, según informó el Ministerio de Salud. Según la coordinadora del vacunatorio, al mismo tiempo más de 200 personas estaban siendo inoculadas en el Hospital de La Punta.

Marina Jofré sintió emoción porque le aplicaron la primera inoculación: "Fue emocionante recibir la notificación, estaba esperando con un poco de temores por todo lo que ha pasado y la intriga de no saber qué síntomas podemos presentar después de la vacunación. Pero muy contenta. Ahora esperaré por la segunda dosis", dijo.