Del Potro no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Juan Martín Del Potro no llega a Tokio. Foto: internet.

El tandilense Juan Martín Del Potro finalmente no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a que "los tiempos no alcanzaron" en su recuperación tras su última operación de rodilla, mientras que la Asociación Argentina de Tenis (AAT) ya presentó su nómina de tenistas para la máxima cita del deporte.

"Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos", anunció el equipo del oriundo de Tandil en un comunicado. Además, agregó: "Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla, pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!".

Actualmente, y a tres meses de su intervención quirúrgica por una segunda fisura en la rótula de la rodilla derecha en 2019, el argentino se encuentra en la etapa final de su recuperación, acompañado por su equipo conformado por el kinesiólogo Juan Pablo Pagano, un fisioterapeuta y un osteópata.

El ex Nº3 del mundo mantenía su deseo latente de poder representar al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pactado para finales de julio próximo, para defender las medallas de bronce en Londres 2012 y Plata en Río 2016, pero no podrá participar de la competencia.

Por su parte, la ATT informó que Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo forman parte de la lista preliminar. Según explicó la asociación, "los cuatro primeros tienen un lugar asegurado en Tokio, mientras que el resto de los jugadores deberá aguardar a que se defina el corte de clasificación que informará oportunamente la ITF".

La rosarina disputará las pruebas de singles femenino y también la de dobles mixto junto a Zeballos, quien estará en la modalidad de dobles masculino con Molteni. La otra pareja, conformada por Schwartzman y Bagnis, depende de sumar el ranking necesario para estar entre los 32 equipos del cuadro principal. El "Peque", además, es el único confirmado para la prueba de individuales masculino, "en la que se puede presentar un máximo de cuatro jugadores".

"Luego de esta primera etapa, habrá un proceso de reasignación que finalizará el lunes 5 de julio, para contemplar posibles bajas de atletas incluidos/as en las listas presentadas este 22 de junio", cerró el escrito de la AAT.

NA/RO