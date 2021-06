Investigan si golpeó e intentó violar a una chica de 16 años

Hoy un grupo de psicólogos y psiquiatras entrevistará a una chica de 16 años de Santa Rosa. La idea del estudio es saber si la adolescente está en condiciones de relatar en Cámara Gesell lo que vivió hace cinco días cuando, según le contó a su padre, un joven trató de violarla y la golpeó en cercanías de un club de la localidad. El sospechoso fue detenido a las pocas horas e indagado, pero nada quiso declarar ante el juez que dispuso su arresto.

El hombre de 25 años está imputado por "Abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y lesiones agravadas por violencia de género". El viernes, cuando fue indagado por el juez instructor Jorge Pinto, se abstuvo de declarar. Luego, su defensor, Omar Alcides Becerra, solicitó una prórroga de la detención de ocho días, tiempo que usará para reunir y presentar pruebas a favor de su cliente.

De hecho, la defensa ya empezó con esa tarea. Según confirmó una fuente judicial, Alcides Becerra requirió un estudio psicológico y psiquiátrico del imputado. A menos que el abogado pida suspender la prórroga antes de que se cumplan los ocho días, Pinto tiene tiempo hasta el domingo para resolver si procesa al imputado.

El intento de violación, de acuerdo a lo denunciado y ratificado en la Justicia por el padre de la víctima, ocurrió la madrugada del jueves. No trascendió exactamente el lugar, pero sí que fue "en las inmediaciones de un club de la localidad".

La adolescente se resistió todo el tiempo, forcejeó para que el hombre no la violara. Entonces, en medio de esa lucha, él la golpeó. De una patada en la boca, le desprendió un diente a la chica. "Si bien no se trataba de lesiones gravísimas, porque no le afectó el habla, tomando como base la perspectiva de género, las lesiones fueron agravadas, porque se trataron de un hombre hacia una mujer", explicó el informante.

Apenas la víctima logró zafar de las manos de su agresor, fue hasta lo de su padre y le contó lo que sufrió. Él no perdió el tiempo. Llevó a su hija al centro médico y denunció el ataque sexual.

Alrededor de las 10 de la mañana, la adolescente fue trasladada de Santa Rosa al Hospital de Merlo, para ser revisada por un pediatra. Mientras tanto, ese jueves, a última hora, la Policía fue hasta lo del sospechoso, a quien la víctima pudo referir con nombre y apellido.

Cuando los efectivos llegaron a su domicilio, el imputado estaba profundamente dormido, gracias a las pastillas que toma para conciliar el sueño. Luego, en el lugar de la agresión, secuestraron una bufanda de la adolescente y una gorra que el denunciante no reconoció que fuera de su hija.

Aunque el sospechoso no declaró, le habría comentado a su defensor que él y la víctima fueron novios o tuvieron una relación en el pasado.