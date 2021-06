El gol ante los ingleses, la obra maestra de Maradona

“La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga... ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Gooooool... Gooooool...". La voz es de Víctor Hugo Morales y el gol, de Diego Armando Maradona, a los 10 minutos del segundo tiempo contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86. Hoy a las 16:09 se cumplen 35 años de la obra maestra de Diego. Esa tarde del 22 de junio de 1986 Argentina derrotaba a Inglaterra 2-1 para meterse en las semifinales del Mundial que terminaría ganando.

Esa jugada, que dejó en el camino a cinco futbolistas ingleses y también al arquero Peter Shilton, tuvo testigos privilegiados como el periodista Alejandro Apo, el fotoperiodista Eduardo Longoni y los hinchas Raúl Gámez (expresidente de Vélez) y Nicolás Pírez, exiliado con su familia en México cuando tenía un año y medio durante la última dictadura.

Todos coincidieron en algo: la dificultad de dimensionar la magnífica obra de Diego en el estadio Azteca, que con el tiempo se cristalizó en la memoria futbolística colectiva como el Gol del Siglo.

Apo viajó al Mundial por Radio Rivadavia, ese día no le tocó trabajar porque comentaron Julio Ricardo y Víctor Brizuela, pero igualmente fue a la cancha con Mario Trucco.

Su voz inconfundible, con tono grave, describió la secuencia como pocos lo hacen: "Yo vi el gol en la cancha, pero no vi el gol que después vi; vi un golazo, pero no la jugada de todos los tiempos. Nunca pensé que había hecho ese gol".

"Vi la jugada, desde un poco lejos, pero no vi la jugada perfecta, extraordinaria y grandiosa del mejor jugador del planeta y sus alrededores. No lo olvido jamás. No pude medir lo que midió Víctor Hugo en el relato, es algo que solamente él vio y le reconozco siempre. Diego es el inventor de la pelota, indiscutible", afirmó.

El abrazo con Trucco lo recuerda "hasta el día de hoy" porque el partido contra Inglaterra tenía varios condimentos.

Lo reconoció el mismo Gámez, quien pisó la tierra mexicana como barrabrava, años antes de llevar a Vélez a la gloria máxima con la Copa Libertadores y la Intercontinental en 1994.

Maradona la tomó en el medio, giró entre dos ingleses y encaró, por eso desde la platea "Pistola" nunca pensó que la gambeta "terminaría de esa manera".

"Solamente Maradona supo qué iba a hacer en la cancha. Lo hizo realidad y en un contexto especial contra los ingleses. Nosotros no nos dimos cuenta hasta que lo vimos por tv", dijo el exdirigente.

Maradona hizo el primer gol a las 13 y el segundo, minutos después. La temperatura rozaba los 45 grados al rayo del sol. Allí corrió con la pelota dominada por 10,6 segundos. Un tiempo de velocista. Y así, el Gol del Siglo se construyó frente a la incredulidad de todos los presentes: espectadores, periodistas, fotógrafos, cámaras, jugadores propios y rivales.

"Me quedó una sensación de angustia con el segundo gol. Cuando Maradona toma la pelota lo voy haciendo con el tele más largo y en un momento resultó tan rápido que cuando cambié lo agarré desde el área y en el toque del gol", explicó Eduardo Longoni (fotógrafo).

"Cuando arrancó la jugada parecía normal. Uno piensa que no podía terminar en gol, siempre estábamos viendo que la podía pasar. Me pasó que lo aprecié más por tv que en el momento. De hecho, pensaba que en cualquier momento lo bajaban", agregó el fotógrafo.

El último de los testigos de esa gambeta eterna, que dejó congelado por siempre a Terry Butcher en la barrida fallida, es Nicolás Pírez, quien le insistió tanto a su madre con ir a la cancha "al menos una vez en el Mundial" que consiguió una entrada y terminó asistiendo a la "obra de arte" del fútbol con un amigo y su papá, también exiliados.

"Todo pasó rápido. Cuando estuve en el partido tenía solamente 11 años, casi 12, porque cumplo en agosto, y me resultó sorprendente Maradona y el equipo. Recuerdo todo como un partido muy tranquilo, más allá de algún vaso con agua que nos tiraron los ingleses, sobre todo porque los mexicanos hinchaban también por ellos", apuntó.

"En el momento no dimensionamos la magnitud del gol de Maradona. Me marcó en lo personal, ese partido y ese Mundial. Hasta ahí me sentía más mexicano y como que me generó un lazo mayor con Argentina", aseguró en diálogo con Télam.

Para él y para muchos argentinos viviendo en México, Maradona resultó más que solamente "el gol más importante de la historia del fútbol" porque los recibió varias veces en la concentración y en los entrenamientos, donde lo vieron hacer "maravillas".

"Para todos los argentinos que estábamos ahí había una connotación fuerte por el exilio y la Guerra de las Malvinas. Sobre todo en los adultos", manifestó.

Maradona gambeteó a Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher —dos veces— y Terry Fenwick, y en el piso quedó Peter Shilton. Maradona gambeteó al tiempo y por eso será eterno.

Fernando Signorini: "Fueron 43 pasos en casi 11 segundos"

Tardó 10 segundos y fracción pero para eso dio 43 pasos. Y fue una tarde muy calurosa en el Azteca de México. Bien merecido tiene ese gol al ser reconocido como el más bello de los mundiales de fútbol. Recuerdo con placer esa fantástica jugada que transformó esos casi 11 segundos en un recuerdo inolvidable que me acompañará hasta el último sol. Cómo no enamorarse de un gol así, principalmente quienes amamos la belleza. Es imposible no tener grabada en las retinas esa imagen de Diego dejando a rivales en el camino. Fue, es y será maravilloso. Un gol único e inigualable. Diego fue un artista fenomenal.

Luis Islas: "El gol más lindo de los mundiales"

Es el gol más hermoso de los mundiales. Conquista que nos permitió pasar a semifinales y allanar el camino para ser campeones del mundo. Hoy se me vienen los mismos recuerdos, esa imagen de Diego esquivando cuanto inglés se le cruzaba. Cuando eliminó a Peter Shilton y empujó la pelota al fondo de la red fue una emoción única. Hoy, a 35 años, lo siento de la misma manera, el gol más lindo de los mundiales y hecho por el más grande de todos: Diego Armando Maradona.

El "Chino" Tapia recordó el Gol del Siglo

Carlos Daniel Tapia fue campeón del mundo con Argentina en 1986 y tuvo la suerte de debutar en México justamente frente a Inglaterra. El "Chino", un diez exquisito y de enorme pegada, recordó el Gol del Siglo. "Fue una obra maestra de Diego. Hoy se cumplen 35 años de ese gol que quedará por siempre grabado a fuego en el corazón de todos los argentinos. Fue un gol especial, ante un rival especial. Recuerdo que lo festejamos más que la final del mundo. Ese partido lo tengo bien presente no sólo por ese tremendo gol, sino también porque fue mi debut en el Mundial y además hice una doble pared con Diego, y la pelota pegó en el palo y recorrió toda la línea", cerró Tapia.