El primero de ocho

Un 6 de diciembre de 2009, Lionel Messi entraba en la historia del fútbol mundial. Otro más de sus récords. Esa vez, el delantero, que era la estrella del Barcelona de España, recibía en París el primero de los ocho trofeos Balón de Oro de la Asociación Internacional de Federaciones de Fútbol que lleva ganados en su carrera y lo consagraron como el mejor jugador del fútbol del mundo.

Ese título no era cualquiera para todos los exitistas argentinos. “La Pulga”, mote que ya casi no se le dice al “GOAT” (Great Of All Time, “El más grande de todos los tiempos”, en inglés), estaba a punto de jugar el Mundial de Sudáfrica 2010 y tenía todo para romperla. Contaba con un presente prometedor y una ayudita extra, una de "DIOS". Diego Armando Maradona era el DT de la Selección nacional. El funcionamiento del equipo no era el mejor, pero tener esa mano de "Dios" cerca era tan motivacional como el mejor de los credos.

La gloria fue ajena, fue española por primera vez en la historia. Alemania apabulló a Argentina por 4 a 0 y terminó siendo el tercer mejor conjunto de ese campeonato, al ganarle el partido del premio consuelo a Uruguay por 3 a 2.

De todos modos, Messi nunca bajó los brazos. Casi. Luego del subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014, otra vez con derrota ante los germanos por 1 a 0, el delantero se retiró de la Selección. Más que un retiro, fue un exilio. Ahí lo entendimos, entendimos la presión que le generábamos y las comparaciones con "DIOS". Eran dos caras de una misma moneda de oro, que siempre iba a brillar.

Es quizá por eso que en el último Mundial, en el de Qatar, se vio la versión más maradoniana de “La Pulga" y la ROM-PIÓ. Fue el estandarte en todo sentido: en lo futbolístico y en lo anímico. Hizo goles a rolete, el Topo Gigio y lo mandó "pa allá" al "bobo" de Weghorst.

El triunfo fue el de todos, eso se notó hasta en las atestadas calles de Buenos Aires donde, a pesar de los resabios de la pandemia, los hinchas salieron igual a festejar.

El mundo del fútbol le dio el octavo balón de oro: 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021 y 2023.

Muchos años de agotamiento y ahora al capitán solo le interesa un objetivo y medio: la Copa América 2024 y, quizás o con suerte, el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero ahora tiene un retiro voluntario en Inter Miami. Y merecido lo tiene.

Parece que fue ayer, pero durante ese tiempo, esos catorce años, pasó mucha agua debajo del puente.