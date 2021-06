Nación confirma que se cumplirán los esquemas de vacunación con las dos dosis

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, ratificó este miércoles que los esquemas de vacunación contra el coronavirus, que contemplan la aplicación de dos dosis “se van a cumplir” y precisó que no es “exactamente en el día noventa” que se pierde la inmunidad.



“La ministra de Salud (Carla Vizzotti) ha aclarado que los esquemas de dos dosis se van a cumplir y que no es exactamente en el día noventa donde hay un problema, sino que la inmunidad perdura”, dijo esta mañana el ministro en diálogo con Radio Del Plata.



Salvarezza explicó que la “preocupación mundial” está relacionada con la variante Delta de coronavirus y reafirmó que en la Argentina “no circula” por el momento.



“La estamos monitoreando permanentemente y no tenemos ningún indicio de que tenga circulación comunitaria. Los pocos casos que han sido detectados eran viajeros y fueron aislados. En ese sentido, llevar toda la tranquilidad y mirar cómo se desarrolla el operativo de vacunación que va avanzando a toda velocidad”, completó.



Además, se refirió al desarrollo de la vacuna argentina, Arvac, que está dirigido por el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet y sostuvo que el proyecto ya “recibió otros 600 mil dólares” de financiamiento.



“Para pasar de la fase 1 a la 2 tenemos van a pasar 16 o 18 meses con la perspectiva de que podamos hacer nuestras propias vacunas: diseño producción y evaluación, todo en el país”, remarcó el ministro.



En ese sentido, agregó que las dos últimas etapas de producción y evaluación ya se realizan en la Argentina y señaló que espera que en 18 meses haya “por lo menos tres o cuatro proyectos” de vacunas nacionales en fase 1 o 2.



Por último, sostuvo que “en dos o tres meses” es posible que se pueda haber inmunizado con la primera dosis al 70% de la población adulta en el país y aseguró que habrá un “aumento en el esquema de la segunda dosis” que hoy es del 15 por ciento.



“Hoy tenemos 30 millones de personas mayores de 18 que son las vacunables y ya inmunizamos a 15 millones con la primera dosis, por lo que es muy probable que con la llegada de nuevas vacunas podremos tener un 60 o 70 por ciento incluido en ese conjunto”, finalizó.

Télam