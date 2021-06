El carrito de comidas de familias sirias tuvo un primer día exitoso

Un comienzo auspicioso tuvo la nueva propuesta gastronómica en la ciudad de San Luis, el food truck llamado "Damasquino", de la avenida Juan Gilberto Funes, en el que un grupo de refugiados sirios brinda platos de su cultura para que los puntanos conozcan nuevos sabores. El miércoles vendieron 15 docenas de empanadas árabes y ayer en sus rostros se notaba la alegría por la buena repercusión.

"Hay mucha gente que nos vio en el diario o en la tele y vinieron a probar, también pasaron todos nuestros amigos sirios. Las ventas son las esperadas y la gente hace fila. Ayer vendimos quince docenas de empanadas, la gente quiere probar. De noche vienen más personas, estamos desde el mediodía hasta la noche, tipo diez. La próxima semana vamos a agregar algo dulce nuevo, es parecido al baklava", expresó Majd Mattar, quien estudió cocina en Siria.

En el mediodía de este jueves, Majd, junto a dos compañeros sirios, preparaba las materias primas para los platos árabes como el shawarma, el lomo árabe que se llama kabab, también kebe, hummus, mutabal y falafel.

"Estudiaba cocina en Siria, pero cuando vino la guerra no hubo más trabajo en restaurantes porque todos cerraron, entonces trabajé con la Cruz Roja. Cuando llegamos a Argentina, el primer trabajo que tuve fue con el programa que ayuda a los sirios, pero ahora vuelvo a la cocina", contó Majd.

El año pasado algunas familias sirias decidieron volver a su lugar de origen debido a que extrañaban a sus familiares, aunque estaban agradecidos por la ayuda puntana. Sin embargo, Majd y sus compañeros decidieron quedarse definitivamente en San Luis.

"A mí me gusta vivir acá y no puedo vivir más en guerra o sin electricidad ni agua, no quiero vivir así. Para mí la vida acá está bien y ahora tengo muchos amigos cerca, para nosotros es como una familia", expresó.