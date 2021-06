Sandra García, la única villamercedina dedicada al zentangle

A finales de 2018, a Sandra García la descubrieron en pleno descanso de sus labores mientras dibujaba garabatos en una hoja de papel. Pero lejos de fastidiarse o enojarse con ella, los profesores del IFDC de Villa Mercedes la incentivaron a seguir con sus creaciones. Así, la empleada de maestranza que en ese entonces formaba parte del Plan Solidario se convirtió en artista y hoy hace de su técnica tan particular un estilo de vida repleto de calma y meditación.

Luego de que los profesores Claudia Celi y Luis Freyre descubrieran su talento, dialogaron con la directora del instituto villamercedino para que le otorgara permiso a Sandra para realizar su primera muestra. La sorpresa fue grande para la prometedora artista que no había tenido contacto, hasta ese entonces, con obras de gran magnitud. Así llegó a su propia exposición.

“Todos mis trabajos estaban hechos en papeles sueltos, algunos grandes, pero la mayoría pequeños. La propuesta me puso muy contenta, pero fue todo un desafío que afronté para agradecer a quienes confiaron en mi trabajo”, recordó la artista que en menos de 60 días creó cuarenta obras para presentar.

La técnica que encontró como propia se llama zentangle, una forma de dibujar que creó en 2004 por el monje budista Rick Roberts que consiste en crear dibujos a partir de patrones abstractos llamados “tangles” con base en unas reglas básicas. Además la técnica logra que, quienes la utilizan, relajen su mente y su cuerpo. Sandra la descubrió de casualidad y se dio cuenta que desde siempre la utilizó, solo le faltaba perfeccionarla.

“Es una técnica lineal y relajada, ideal para que nos encontremos con nuestro cuerpo, mejorar las energías y darle lugar a la creatividad”, expresó la mujer que explaya en sus obras puntos y líneas de todas las formas y tamaños.

García aseguró que recuerda que, cuando era pequeña, dibujaba garabatos en las hojas que se encontraban en su camino. “Con los años me di cuenta que se trataba de este estilo tan particular que me resulta encantador”, agregó la artista, quien nació en Buenos Aires, pero eligió Villa Mercedes hace 11 años para seguir su vida con tranquilidad junto a su familia.

La que hago es una técnica muy relajante y novedosa. Eso motiva a quienes no la conocen a probarla (Sandra García)

Para contagiar a más personas a que se encuentren con la técnica que le trajo tantas satisfacciones, Sandra organizó el taller "Zentangle para almas creativas” que se realizó ayer (jueves) en la Casa de la Cultura. La artista aseguró que se encontró con muchos interesados, más de los que esperaba. “En la ciudad no existe otra persona que se dedique a esta técnica".

Con el paso de los años, el dibujo y la pintura la llenaron de buenas noticias. No todo quedó en aquella muestra de 40 obras, sino que García fue llamada para realizar murales y expresar su talento en diversos puntos de Villa Mercedes y zonas aledañas. “Trabajé en el Parque La Pedrera, en la escuela de Los Puquios y en varios lugares a los que me llamaron para dibujar. Me siento muy orgullosa al saber que parte de mi esencia se encuentra en las paredes de mi querida ciudad”, concluyó.