"Música del mundo": las interpretaciones del lenguaje universal

Dos sillas al sol y la sierra puntana de fondo son el marco ideal para la voz de Iván Gazzo y los acordes de la guitarra de Andrés Meza. La imagen cobra vida cuando suenan los primeros versos de “Fly me to the moon”, de Frank Sinatra.

Con ese clásico del jazz, los músicos merlinos dieron inicio al ciclo de videoclips en blanco y negro llamado “Música del mundo”. “Canciones conocidas por todos” es la base de los cortometrajes que subirán una vez por semana al canal de YouTube del cantante, “Iván Manuel Gazzo”.

“Escena uno, plano uno, toma uno”, anuncia el cantante en los primeros segundos del video. Tras el característico “clack” de la claqueta de cine, Andrés toca los acordes de la canción de Sinatra y la voz de Iván inunda la escena con un deje del músico estadounidense pero con su sello personal bien marcado: una voz tranquila, grave y confortante.

El último “I love you” —te amo— de la canción cae en el tiempo justo y la guitarra calla en el mismo momento. Con una mirada entre cómplice y de satisfacción, Iván y Andrés concluyeron el primer video que representa un humilde homenaje a la música universal.

Las protagonistas del ciclo, que tuvo un buen arranque, serán melodías que van desde el jazz y el blues, pasando por los boleros, hasta géneros nacionales como el rock, la samba y el tango. Los merlinos le darán su color a canciones de artistas y bandas como Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Carlos Gardel, Buena Vista Social Club, Gary Moore y Scorpions.

Andrés es diseñador gráfico, músico y compositor. En cuarentena grabó el segundo volumen de “Música para viajar”, un disco instrumental con guitarras criollas, eléctricas, teclado y batería. Por su parte, Iván es director, escritor e integrante y fundador de la banda “Vía Web” que nació en pandemia a través de correos electrónicos.

Ambos esperan poder llegar a los escenarios locales y, por qué no, a los de todo el globo con “Música del mundo”.