Iván Gazzo publicó un nuevo libro

Dos personajes se encuentran tirados en el fondo de un cajón abandonado y no tienen explicaciones de por qué fueron sustituidos por tanta tecnología. Así comienza la segunda parte de "Las aventuras de Mate y Pava", el nuevo libro de Iván Gazzo que está disponible para comprar en las redes sociales del poeta merlino.

El libro es la continuidad de la primera parte que salió en 2019 y relata las aventuras de un mate y una pava, una dupla que no se queda quieta y busca las respuestas a todas sus preguntas.

"Todo comienza en una casa ubicada en el medio del campo al encontrarse en una situación de desprecio porque fueron olvidados. Luego llegan a Buenos Aires y conocen otros personajes citadinos que viven experiencias y emociones reales iguales a las de los seres humanos", adelantó el escritor.

Iván agregó que "la historia tiene mucho que ver con sensaciones, vivencias y miedos que transitamos y que invita a reflexionar, debatir y filosofar".

Gazzo explicó que las voces, el texto y los personajes que aparecen hablan de una realidad que se vive día a día. También se relaciona con la falla del sistema, el mal uso de la tecnología y de pasar por situaciones vergonzosas que limitan a las personas.

Iván Gazzo presentará su último libro a finales de abril. También lo hará por YouTube.

"Son muchas las cuestiones que aparecen en la historia de Mate y Pava. Hay mucho de existencialismo porque a mí me gusta apoyarme, por ejemplo, en la filosofía.

El libro llegó en uno de los mejores momentos de Gazzo, que tiene el privilegio de trabajar de lo que le gusta: el arte. El escritor, que además es músico, director de cine y realizador audiovisual, viaja, produce y comparte con sus seguidores cada uno de sus logros. Hace pocas semanas estuvo en la Feria Provincial del Libro que se realizó en el Cine Teatro San Luis donde presentó su publicación "Cuerpoeta".

"Conozco a mis lectores y tengo la suerte de interactuar con ellos. Me preguntan por nuevos libros, quieren otros y están al pendiente de mi trabajo. Es muy interesante saber que escribo para la gente, más allá de hacerlo solo para mí, como un método de relajación y soltura. Pensar que otro lo disfruta y lo asimila me lleva a un momento de alegría y goce", expresó el poeta que vende sus libros no solo en San Luis sino también en todo el país y algunas partes de Latinoamérica.

Gazzo concluyó y aseguró que "Mate y Pava tienen muchas razones para salir al mundo exterior porque todas las aventuras que viven nos traen un poco de luz".