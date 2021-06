Piden a los vecinos que cuiden la limpieza de calles

Limpiar los cordones y calles parece ser tarea difícil en algunos sectores de la ciudad. Porque desde la Subsecretaría municipal de Servicios Públicos informaron que es imprescindible concientizar a los vecinos para que no arrojen sus residuos en la vía pública. Algunos barrios como la zona este y parte de la oeste ya tienen un 60% de los trabajos realizados. "Pero en otros complejos habitacionales pasa el camión y detrás están tirando basura nuevamente", contó Daniel Desotti, responsable del área. Reforzar la limpieza de cordones y calles fue un proyecto que se lanzó hace dos meses a modo de prueba.

Las cuadrillas que realizan el barrido pasan dos veces por semana por cada lugar. "Pero sumamos una más, que es la que hace el descordonado. Este es un trabajo más complejo y profundo, por lo tanto es más lerdo, las máquinas quizás tarden una semana en sacar todo", agregó el funcionario. La idea es atravesar la ciudad transversalmente. "Si se empezó por el norte, continúa linealmente hasta el sur hasta terminar, mientras otros lo hacen en las otras direcciones. Para que el esfuerzo sea notorio, decidimos implementar un horario espejo: si el recorrido rutinario es a la mañana, se reforzará a la tarde y viceversa", afirmó.

El Plan "Villa Mercedes limpia entre todos" se desarrollará durante todo julio inclusive. "Lo lanzamos a modo de prueba por tres meses y después debe evaluarse si continuamos. Esto es un gran costo en horas de trabajo y también duplicamos la cantidad de máquinas en las calles", sostuvo. Asimismo, el funcionario expresó que dentro de las cuatro avenidas el levantamiento de montículos es manual y el barrido es mecánico. Para cubrir por fuera de esa zona incorporaron personal y minicargadoras", detalló.

El titular de la cartera también explicó que hay barrios como el Eva Perón 2, Las Mirandas y San Antonio, en los que encuentran diferencias en los habitantes. "Algunos vecinos se preocupan por tener el frente limpio, después que pasamos nosotros lo cuidan. Pero, a pocas cuadras sucede todo lo contrario. Pretendemos que el ciudadano sepa que nuestra función es limpiar el pavimento y el cordón, pero no lo que saquen de sus patios. Eso ya es responsabilidad de frentista", dijo. Luego continuó: "Este es un esfuerzo que hacemos entre todos. Las tareas duran entre tres y cuatro horas diarias y las hacemos en simultáneo en toda la ciudad", sostuvo.

El proyecto de las cuadrillas para esta semana es nivelar y despejar aquellas veredas que no fueron utilizadas como tal. "Hay sitios baldíos que nunca tuvieron un mantenimiento, que no están cerrados ni delimitados, entonces la maleza obstruye el camino peatonal y provoca existencia de insectos y otras alimañas. Entonces nos vamos a enfocar en eso durante todos estos días, para que la gente no tenga que caminar por la calle", adelantó Desotti.

Para llevar a cabo la idea y cumplir su objetivo diagramarán un cronograma de actividades. "Empezaremos por las zonas de la periferia, que es donde más trabajo nos llevará. Pero estas tareas son independientes a lo que venimos haciendo. Es decir que, con el fin de poder estar más presentes en toda la ciudad y siempre priorizar al villamercedino, anexamos o recargamos nuestra labor, porque también seguimos trabajando con 'La Muni en Tu Barrio', acompañamos a las dependencias y cumplimos con dar las soluciones que se necesiten. Hacemos todas las acciones en simultáneo y tratamos de llegar a todos lados", reveló.