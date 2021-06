Estudiantes sanluiseños tuvieron buena actuación en la Copa Robótica

Con esfuerzo y dedicación, los cinco estudiantes que representaron a San Luis en la instancia nacional de la Copa Robótica obtuvieron el puesto décimo entre las 23 provincias. El último desafío fue sobre el juego de mesa Mastermind, en el cual mediante una plataforma los chicos debían adivinar, a través de la programación, el color y el lugar donde los contrincantes posicionaron sus fichas.

En esta instancia de la competencia se definía quién iba a representar a la Argentina en el mundial, el cual se desarrolla desde ayer y hasta el 18 de septiembre. El coordinador del equipo, Martín Fernández Macri, comentó que finalmente La Rioja se quedó con el primer puesto, segundo fue Buenos Aires y el tercer lugar se lo llevó Capital Federal.

“En la última parte nos fue muy bien. Los alumnos tenían que interrogar un sistema, el cual luego les devolvía un valor que debían analizar. De esta forma adivinaban el lugar y el color de la ficha que eligió el otro equipo”, precisó. Además, resaltó que de cuatro partidas ganaron dos.

A pesar de no tener experiencia en este tipo de concursos, los puntanos estuvieron a la altura y continuaron a paso firme. “Estoy muy conforme con el desempeño. Esto fue una gran prueba y nos encantó ver la evolución de cada uno de los jóvenes”, dijo Fernández Macri, quien recordó que el equipo lo conformaban Iván Valle García, de la EPBD “Mahatma Gandhi”; Lautaro Torres, de la Escuela Generativa “Luis Lusquiños”; Jorge Peralta Campoy, de la EPA N° 14 “Martin Luther King”; y Mateo Orozco y Candela Naranjo, del Instituto “San Marcos”. Esta última fue elegida como la capitana. “La vimos muy determinante y organizada en la distribución de las tareas. Los chicos la respetaban y se supo imponer con respeto frente a las otras jurisdicciones”, manifestó.

En las dos últimas pruebas se vieron por primera vez, dado que antes no lo habían podido hacer debido a las limitaciones impuestas por el confinamiento para prevenir los casos de coronavirus.

“Nos hubiera gustado darles una clase presencial de programación más específica, pero tuvimos que hacerlas por Meet. También les mandamos el material de estudio. Ellos sabían una programación básica y la que vieron en los desafíos era mucho más avanzada”, dijo el coordinador.

La capitana del grupo destacó que si bien no se pudieron juntar mucho, de igual modo estaban conectados virtualmente. “Hicimos videoconferencias, charlamos y debatimos nuestras ideas. Por suerte, una vez nos reunimos en la escuela de La Punta y llevamos adelante los desafíos. Los profesores nos ayudaron mucho”, dijo. Y destacó que las decisiones las tomaban en conjunto. “Al principio pensé que sería complicado ser la única mujer, pero después me di cuenta de que no sería así. Con los chicos tuvimos buena onda y nunca surgió un conflicto”, destacó.

Manifestó que fue complicada la comunicación de las pruebas por parte de la organización, pero que luego entendían cuando lo llevaban a la práctica. “Fue una gran experiencia el poder conocer a chicos de nuestra edad y de otras provincias. Intercambiamos conocimientos y aprendimos mucho”, comentó. La idea de Candela es seguir perfeccionándose y estudiar el año que viene, en San Luis, Ingeniería en Informática.