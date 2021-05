Alumnos de San Luis participan a nivel nacional en la Copa Robótica

Con ganas de llevar a lo más alto a San Luis, cinco estudiantes de diversas escuelas participan en la instancia nacional de la Copa Robótica, que comenzó la semana pasada y culmina el 8 de junio. Los alumnos compiten contra equipos de otras provincias y aquellos que ganen el certamen representarán al país a nivel mundial. Todo se realiza de manera virtual.

El coordinador del equipo, Martín Fernández Macri, comentó que la iniciativa es organizada por First Global Challenge, la cual le dio la libertad de elegir estudiantes de distintos establecimientos educativos, por lo cual optó por aquellos que tienen un poco más de experiencia en la temática. Además, remarcó que es la primera vez que suman a una institución que no pertenece a la ciudad capital, como es el caso de la Escuela Pública Digital (EPBD) “Mahatma Gandhi”, de Villa Mercedes, y a una generativa, que es la “Luis Lusquiños”.

Todas las semanas, María Candela Naranjo y Mateo Orozco, del Instituto “San Marcos”; Iván Valle García de la EPBD “Mahatma Gandhi”; Lautaro Torres, de la Escuela Generativa “Luis Lusquiños” y Jorge Peralta Campoy, de la EPA N°14 “Martin Luther King”, se enfrentan a nuevos desafíos. “Trabajan a través de una plataforma y no tienen manera de saber qué les tocará ese día, hasta tanto no habiliten las actividades. Es parejo para todos”, dijo el coordinador, quien manifestó que las consignas están relacionadas con la programación y la robótica. “Esta última tiene una parte importante que es la construcción, pero por la pandemia no se puede hacer, solo es virtual y manejan un robot por medio de un simulador”, detalló.

El Mundial de Robótica se disputará del 27 de junio al 18 de septiembre de este año.

En la primera prueba —que terminó ayer— armaron un video de presentación y diseñaron el logo del equipo. Asimismo, Fernández Macri comentó que las consignas que se vienen tienen que ver con la programación en un entorno que se llama Arduino. “Es una plataforma de código abierto, que tiene sus propios kits y placas para que practiquen. Se trata de una comunidad de desarrolladores que trabajan colaborativamente, lo que programan luego lo comparten para que otros aprendan”, acentuó. Aquellos que superen cada una de las instancias sumarán puntos.

Sobre cómo es la modalidad de trabajo, precisó que los chicos no se juntan, salvo dos que están en la misma burbuja. El resto se conecta desde la casa o va a la escuela. “Hicimos un compromiso con los directivos para que tengan todo a su disposición, ya sea la computadora o usar internet. Cada uno de ellos tiene un docente a cargo y en total somos cuatro”, explicó el coordinador.

Años anteriores, los estudiantes que pasaban a la instancia nacional viajaban a otras provincias. “Antes el aliciente era conocer otro lugar y juntarse con sus pares. Era muy fuerte la motivación, pero este año conseguimos que se entusiasmen con el simple hecho de representarnos”, destacó.

También recordó que San Luis ha participado en varios certámenes. “La provincia obtuvo el cuarto puesto en la Robocup de 2013, en Holanda, y el segundo en el Superteam de Alemania, en 2016. También en 2013, 2014 y 2015 salimos primeros en la Roboliga nacional. En 2019 participamos de la Copa Robótica que fue presencial en Buenos Aires. Ya somos conocidos en el mapa de la robótica en el país. Esperemos nos vaya bien y que los chicos lo disfruten”, dijo.