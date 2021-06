Búsqueda de Guadalupe: la Policía rastrilló Río Grande, Nogolí y zonas aledañas

En un trabajo sin pausas que por la noche cumplirá 15 días, la Policía de la Provincia rastrilló este martes por la mañana localidades serranas. Ciento cincuenta efectivos fueron tras pistas de Guadalupe Lucero a Río Grande y Nogolí. El procedimiento se extendió al dique Esteban Agüero, inmediaciones del camino que une Río Grande con Nogolí y parte de la banquina.

De acuerdo a lo informado, temprano, por el jefe de Relaciones Policiales, Lucas Chacón, durante la jornada también está previsto volver con la División Canes a la denominada zona "cero". Es decir al barrio 544 Viviendas y cercanías, el lugar donde la nena de 5 años desapareció el lunes 14 de junio alrededor de las 20. Donde es más fuerte y dolorosa su ausencia.

Foto: Martín Gómez.

Manifestación

Familiares, vecinos y allegados a la niña, encabezados por su papá Eric Lucero marcharon por el centro de San Luis. Se reunieron antes de las 13 en la plaza Pringles de la capital, recorrieron la calle Rivadavia hasta la plaza Independencia y retomaron por San Martín hasta Junín.

Antes del inicio Lucero habló con los medios: "Estoy agradecido por la gente que me acompaña. Son quince días sin Guadalupe, sin poderla ver, abrazarla", dijo. Y ante las consultas hizo hincapié en que no iba a "manifestarme contra el juez, quiero que no se apague el nombre de mi hija y que pueda aparecer pronto".

Foto: Martín Gómez.