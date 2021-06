Arka XSF presentó su video

Arcadio Romero tiene 16 años y ya se considera un alma libre que, negado a seguir las normas, compone canciones sobre rebeldía y sobre la sensación liberadora de no deberle nada a nadie. Muchos de sus temas están inspirados en sus vivencias y a veces los lleva a extremos más dramáticos para que congenien con el género que ama: el trap.

Con ropa deportiva de colores estridentes y una bandana atada al cuello, muy al estilo de sus ídolos Duki, Khea y Lucho SSJ, el trapero puntano protagonizó su primer videoclip, “Dime Girl”. Como un John Travolta joven en “Grease”, el otro look que eligió fue una remera blanca, un jean y una campera de cuero que combinó con un pequeño jopo.

El video no cuenta una historia, sino que se trata de una sucesión de imágenes del cantante alternadas con el rostro de una joven, bailarines de ritmos urbanos y el paisaje de las sierras en Potrero de los Funes.

“Para componer utilizo mis experiencias y las mezclo, por ahí las exagero. Lo que siempre busco es un equilibrio entre lo que me pasa a mí y lo que le gusta a la gente, algo que pegue en la industria, pero sin dejar de ser yo”, detalló el compositor, quien reveló que “Dime Girl” no está dedicada a ninguna chica en particular.

Arcadio firma sus canciones como Arca XSF. La primera parte del alías se debe al obvio diminutivo de su propio nombre y la segunda a la abreviatura de “X (por) siempre Free (Libre)”.

El adolescente comenzó a hacer trap en 2018 debido a la frustración que le produjo desaprobar una materia en el colegio. Caminaba por la calle con sus auriculares puestos luego de rendir mal Matemática. En ese momento sonó la canción “Seven Kayne”, de Khea, y la primera frase despertó en el recién reprobado una necesidad de expresarse.

“La canción dice ‘si no le debo nada a nadie’ e inmediatamente se me vino a la mente eso, que no le debo nada a nadie; por ende, no sé por qué tengo que andar rindiendo materias. Entonces quise hacer una canción para desquitarme y ahí nació mi primer tema “I don't scare’ -yo no me asusto-”, relató y agregó que la melodía no está disponible en ninguna plataforma ya que considera no era “buena”. Sin embargo, aquella experiencia le dio el puntapié para empezar a cantar y sobre todo a componer.

Dos años después, con la pandemia pisándole sus rimas, Arca XSF se enfocó aún más en crear nuevo material y de calidad, según sus parámetros y sus posibilidades. “La música fue un pasatiempo importante durante la cuarentena, me mantuvo a flote”, aseguró. De ese proceso nació “Dime Girl” y “Se pasa”, otro de sus temas que planea subir a SoundCloud en breve y del que espera en algún momento lanzar un videoclip.