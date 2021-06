La presidenta de Missing Children Argentina alentó a “no bajar los brazos”

La presidenta de Missing Children Argentina, Ana Llobet, alentó a toda la comunidad a “no bajar los brazos y seguir buscando a Guadalupe”, la pequeña de 5 años que desapareció hace 16 días de la puerta de la casa de su tía en el barrio 544 Viviendas.

Apenada por la “tremenda situación de que hayan pasado tantos días y no sepamos nada de Guadalupe”, Llobet sostuvo en diálogo con Lafinur FM Radio que en las líneas de Missing Children reciben “aportes de distintas personas, que si bien no podemos evaluar si son o no valiosos, se los acercamos inmediatamente a quienes se encargan de la investigación y de la búsqueda” de la pequeña.

“No nos olvidemos de Guadalupe, ahora la densidad de noticias va a ir decayendo; tenemos que sostener la difusión por más tiempo y no olvidarnos de esa carita, que la gente siga atenta, porque no dejaremos de buscar hasta que Guadalupe aparezca”, instó.

Además, proporcionó los teléfonos de la asociación civil sin fines de lucro y sus redes sociales. “Pueden enviar Whatsapp con audios, videos o fotos al 011 4157 3101 o llamar al 0 800 333 5500”, dijo.