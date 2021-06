Entre lágrimas, Carlos Tevez anunció su salida de Boca

Carlos Tevez, uno de los ídolos máximos de Boca Juniors, confirmó este viernes su salida anticipada de la institución, aún cuando tenía contrato vigente hasta diciembre. Entre lágrimas, dijo “no estar mentalmente” preparado para la exigencia del fútbol profesional en ese club.

Corazón partido en la conferencia. Foto: Télam.

"Boca me necesita al 120 por ciento y mentalmente no estoy para eso”, sostuvo el atacante, de 37 años, en el arranque de una conferencia de prensa que brindó en el salón Filiberto de "La Bombonera".

“Estoy pleno con esta decisión. No tengo más nada para dar. Di todo. Por eso estoy feliz”, sostuvo.

Vestido con un buzo de color naranja y flanqueado por el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, el ídolo "xeneize" continuó describiendo sus sensaciones: “No es una despedida es un hasta pronto. Siempre estaré para el hincha, para el pueblo "xeneize", no ya como jugador, sino como el Carlitos de la gente”, aclaró.

Tevez justificó su decisión al remarcar el gran golpe anímico que le dejó la muerte de su padre, Segundo, ocurrida en febrero pasado. “No tuve tiempo de hacer el duelo por la muerte de mi padre y ya estaba jugando de vuelta. Así es la exigencia de Boca”, consideró.

“Para mí Boca es el mejor club del mundo, mi papá; mis hermanos, mi mujer, mis hijos son de Boca. No puedo mentirles. Mi decisión es pura y exclusivamente mía”, agregó.

Consultado sobre su futuro, Carlitos dejó en claro que aún no sabe qué hará. "Ahora necesito estar con mi mamá, necesito ser hijo, hace tres meses se nos fue mi viejo. Después no sé qué voy a hacer de mi futuro, solo quiero ser padre, marido, quiero ser hijo y hermano. Eso hoy lo tengo en mi cabeza, es lo único claro", agregó el "Apache".

Y aunque descartó volver a salir a jugar nuevamente en la camiseta del "Xeneize", abrió la posibilidad de cumplir otra función en el club.

"Hoy digo que me retiro, dentro de tres meses tal vez me levanto y tengo ganas de jugar, pero no en Boca porque no voy volver a estar al 120 por ciento", aseguró.

Antes de cederle la palabra, Ameal le dejó las puertas del club abiertas: "Yo quería que siguiera jugando. Los motivos que me dio parecieron correctos. Queremos que sea un hasta luego y que vuelva a trabajar en Boca. Para nosotros el nunca más con Carlitos no existe. No hay mejor forma que terminar la carrera dentro del club, vamos a tratar de hacer un partido homenaje".

Télam-Redacción