Vacunación: asisten a quienes aún no completaron la inscripción

Los operativos de vacunación avanzan a paso firme en la ciudad, pero aún hay un porcentaje de vecinos que no han llenado el formulario para inscribirse y recibir las dosis que protegen de la COVID-19. Es por eso que personal de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y hospitales recorren sus zonas cercanas para verificar si hay personas con la voluntad de inocularse, pero no saben cómo anotarse.

"Hemos recibido algunos reclamos de ciudadanos que no pueden terminar de llenar el registro y abandonan el proceso. Nuestro objetivo es que la mayor cantidad de la población mayor de 18 años pueda vacunarse", explicó María de los Ángeles Massa Alcántara, jefa de Atención Primaria de la Salud. Además, agregó que esas dificultades se ven generalmente en personas mayores de 60 años. "Si tiene alguna patología de base lo deben informar, tengan la edad que sea, porque de esa forma tendrán prioridad para ser citados en el vacunatorio. Muchos llaman y dicen que lo explicitaron, pero tienen que verificar si llenaron una encuesta, que es la que se carga al sistema para que reciba el turno", informó. También expresó que la función de los trabajadores sanitarios es despejar dudas a quienes estén indecisos. "Es importante que todos conozcan lo fundamental de recibir la protección. Sea cual fuere la vacuna que se coloque, los efectos son los mismos. Y es que no garantiza que uno no pueda contagiarse, sino que estando vacunado con las dos dosis, no necesitará internarse", detalló la funcionaria.

Es un trabajo lento pero vamos por buen camino. Seguiremos reforzando estas campañas de concientización.

Estos rastrillajes no tienen un horario fijo, ya que cada CAPS se organiza teniendo en cuenta sus actividades, la cantidad de turnos otorgados y la disponibilidad de tiempo. "Con esta iniciativa comenzamos la semana pasada y lo seguiremos haciendo. Como cada centro y hospital tiene una base de datos de su zona geográfica, de cuántas personas se atienden en el lugar y de los pacientes crónicos; son los datos que ayudan a que los trabajadores puedan contactarse, ya sea personalmente en su domicilio o vía telefónica, para asesorarlos y ayudarlos si lo requieren. Es un trabajo de hormiga, pero es importante, vamos por buen camino, seguiremos reforzando estas campañas de concientización el tiempo que sea necesario", aclaró la funcionaria.

En Villa Mercedes, el centro vacunatorio funciona en un salón perteneciente a la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) "Eva Perón". "Lógicamente que dependemos de las dosis que nos envíe Nación, pero en la Provincia tenemos un proceso rápido y a medida que van llegando, las vamos colocando", dijo Massa Alcántara.

En Villa Mercedes, hasta el 3 de junio ya se inocularon más de 50 mil personas.

Las vacunas son de tres laboratorios diferentes: la AstraZeneca con sus alternativos Covishield y Covax, la Sinopharm y la Sputnik V. "En esta última la diferencia es que la segunda dosis tiene otros componentes, entonces por más que recibamos muchas de la primera, no podemos colocarla como segunda. Pero desde Nación informaron que llegarán en los próximos días, por eso aquellas personas que están esperándola que se queden tranquilas porque va a llegar. El plazo para la colocación es de 21 a 90 días. Y esta tiene una protección de un 85% después de la primera y con el refuerzo llega a un 99,5%", sostuvo.

En la ciudad, desde el 29 de diciembre de 2020 hasta el 3 de junio de 2021 se inocularon 50.717 personas. "Todos con al menos la primera colocación. Anteayer no vacunamos porque siete camionetas viajaron al interior a colaborar con el Ministerio de Salud".