Proteccionistas juntan telas de abrigo y hacen chalecos para perros callejeros

Las bajas temperaturas comenzaron a sentirse en el suelo mercedino y por eso un grupo de proteccionistas decidió ayudar a perros callejeros y a los que viven en el Refugio Transitorio de Animales para que puedan estar abrigados en la intemperie. Para eso confeccionarán ponchos, chalecos o capas "cubrelomo". Pero también invitan a las personas que sepan tejer y que quieran formar parte de la iniciativa haciendo los abrigos a dos agujas, a crochet o en telar.

Para cumplir su objetivo las amantes de los sin voz dependen de la solidaridad de la comunidad. "Hace unos días publicamos la colecta en nuestras redes sociales. En la mía personal, me encuentran como Mily Lavalle, y en la de Dany Salinas, hasta el momento hemos recibido muy poquito. Esperamos que la gente colabore", contó Milagros Lavalle, colaboradora.

Ver los perros que se ponen pegaditos uno con otro para darse calor es realmente triste.

Para la confección de los abrigos Daniela Salinas compró una máquina de coser usada, pero como es antigua y lleva mucho tiempo sin ser utilizada, debe llevarla al service para que la limpien por dentro y pueda funcionar correctamente. "Mientras tanto los estoy cosiendo a mano. Usé a mis propios perros para poder tener distintos moldes y modelos y también para ir practicando", detalló Daniela, integrante de la agrupación Proteccionistas Unidos.

El diseño de los "cubrelomos" es sencillo. "Solo varía el tamaño, pero cubre desde la nuca hasta la cola. No lleva mucha costura, en la parte del frente van sujetados al pecho y a la panza", explicó Lavalle.

Asimismo, aseguraron que pueden hacerse de distintas texturas y colores. "Por eso invitamos a quienes saben tejer a que participen. Porque quizá tienen restos de ovillos de lana que les hayan quedado de alguna prenda que hicieron y los pueden ir juntando y hacerlos de colores", agregó la mujer.

Como centro de recolección dispusieron cinco lugares: en Juan Saá 1186, Tucumán y Europa (ambos en horario de comercio), en el local 21 de la Galería Mercedes (de lunes a sábado solo por la mañana) y en el barrio La Ribera manzana 7.215 casa 17 (por la tarde después de las 15). "Quienes no puedan llevarnos las cosas nos avisan y las buscamos por cada casa. Para contactarnos pueden hacerlo mediante Facebook o al número de teléfono 2657226501. Me escriben o me llaman y coordinamos", explicó.

Dispusieron de cinco puntos de acopio para las donaciones. También retiran a domicilio.

El objetivo de las protectoras del mejor amigo del hombre es hacer la mayor cantidad de abrigos posibles. "No tenemos un número exacto por varias razones: porque todo depende de cuántas donaciones recibamos, y porque en el Refugio entran perritos todos los días. También porque hay muchos callejeros", dijo la encargada de coserlos.

Además, aclararon que las prendas serán de ayuda para los que no tienen dueño y que a medida que vayan recibiendo telas y retazos van a ir haciendo y entregando. "Porque el frío se está haciendo sentir. Y verlos que están hechos un ovillito temblando o que se ponen pegaditos uno con otro para darse calor realmente es triste y me parte el alma", finalizó Salinas.