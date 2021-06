El Rally Argentino y Baldoni tienen fecha de regreso

Luego de diferentes conversaciones entre los directivos de ACRA (Asociación Civil Rally Argentino) y autoridades municipales y provinciales de Córdoba, y acatando las directivas a nivel gubernamental vigentes desde Rally Argentino, comunicaron que la cuarta fecha del campeonato 2021 se fijará para el fin de semana del 9 al 11 de julio.

Esta fecha ya pactada dentro de nuestro calendario original será el Rally de Córdoba, con formato 100% burbuja, utilizando como epicentro el autódromo "Oscar Cabalén", de Alta Gracia, que albergará dos pruebas especiales (una de tierra y otra de asfalto); el circuito de Oreste Berta (Alta Gracia), con un tramo mixto, y el Parque Temático en Villa Carlos Paz, con un tramo de tierra.

La realización de esta competencia estará sujeta a la autorización correspondiente de parte de las autoridades gubernamentales de la provincia de Córdoba.

Para el puntano Miguel Baldoni, será la oportunidad de debutar a bordo de su flamante Hyundai R5.

"Siempre es bueno volver a correr, sobre todo porque detrás de la categoría hay muchas familias que necesitan que haya actividad para poder subsistir, los equipos esencialmente. De todas maneras, tenemos que estar atentos, porque lo primero es la salud", detalló el "Coyote Puntano".

Con respecto al formato, Miguel dijo: "No es lo que más me gusta, quienes corremos rally somos amantes de los caminos de montaña, naturales y con muchas dificultades. Esto sería como correr superespeciales. Para volver a la actividad considero que está muy bien, pero no para que sea parte de un campeonato habitual".

Tras conocerse la noticia del retorno, la parte física con tanto tiempo de inactividad es algo fundamental: "Desde la última carrera hasta la fecha se suspendieron ya tres sedes, por lo que siempre estamos entrenando por si se concreta. Es importante mantener una dieta equilibrada y hacer una rutina, por lo que estamos siempre listos para poner primera y buscar un podio", cerró.