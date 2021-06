El primer eslabón de una cadena de favores

La foto de WhatsApp de Rosalía Peralta parece una radiografía de su interior. Se trata de una selfie con su rostro en primer plano y el paisaje de fondo está compuesto por varios frascos con pinceles, botes de pintura de distintos tamaños y un cuadro de un girasol. Dentro de ese caos de texturas, colores y objetos, la gran protagonista de la imagen es su inmensa sonrisa. El cuadro se completa y cobra real sentido cuando la mujer asegura que la pintura y el dibujo es lo que más ama hacer en el mundo.

Para Rosalía, la única actividad que la gratifica aun más que crear mujeres y paisajes en óleo, es la de enseñar a otros a expresarse a través del arte plástico. La artista de Villa Mercedes corrió todos los muebles de su comedor y lo transformó en un taller que siempre está repleto de sus alumnos que van desde los cuatro hasta los 60 años.

Las clases son de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 21. Enseña sobre técnicas de sombreado y dibujo, ya sea de objetos o del cuerpo humano; y a pintar en óleo, acrílico, enduido, decoupage, falso vítreo y mosaiquismo. Las inscripciones las realiza a través de su página de Facebook: Taller de Arte Rosalinda.

“Enseñar es lo que más me apasiona. Primero lo vi como una salida laboral, después me di cuenta que no lo hacía solo por eso, sino porque me llena mucho. Cuando no doy clases es como que me falta algo y no pinto en todo el día, pero si estoy con ellos me pongo a dibujar o hacer lo que me gusta”, explicó la mujer de 51 años, quien nació en Naschel y que a los cinco años se mudó a Villa Mercedes.

Esa pulsión que siente por la enseñanza la empujó a ir un poco más allá. Es por eso que la artista planea dictar dos talleres todos los sábados con la donación de un alimento no perecedero como único pago. Al igual que en una cadena de favores, la comida recaudada será donada a una fundación benéfica.

“Un día pensé ‘a mí Dios me ha dado tanto ¿por qué no retribuir eso?’. Yo sé que hay niños que no pueden pagar el costo de un taller, entonces nació esta idea de dar clases gratis”, fundamentó y agregó que en los próximos días publicará en su página de Facebook la convocatoria.

Rosalía empezó a dibujar a los 17, pero no fue hasta hace tres años que, luego de hacer varios cursos y profesionalizarse, decidió empezar a enseñar y a vender sus piezas. En los cuadros que pinta priorizan los cuerpos femeninos y los paisajes.

“Hago flores o una montaña, pero siempre termino agregando la silueta de la mujer. Las admiro y la verdad que he pasado por varias cosas en mi vida y pintarlas es como que me levanta mucho la autoestima y me enorgullece ver sus siluetas en mis cuadros”, explicó la pintora, quien si bien vende la mayoría de sus obras hay otras que prefiere guardarse para ella, quizás como un recordatorio de la fuerza femenina que emana.