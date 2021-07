En tres sábados, más de cien adolescentes renovaron sus DNI

Para que la renovación del DNI a los 14 años sea más ágil, el Registro Civil realiza los operativos "Sábado Joven" en todo el territorio provincial. En Villa Mercedes, ciento dieciocho adolescentes pudieron tramitar su nuevo ejemplar en apenas tres ediciones.

Aunque las jornadas están destinadas a los chicos de esa edad, también pueden acudir algunos que ya la hayan superado y todavía no hayan reemplazado su identificación. "Pero aclaramos que son actualizaciones, no duplicados ni cambios de domicilio", explicó Roberto Mones Ruiz, el director de la delegación local.

El funcionario remarcó que los menores de 18 años deben presentar el DNI de alguno de sus padres. "No es imprescindible que venga el tutor, sabemos que muchos trabajan y no pueden hacerlo, entonces con que le faciliten a su hijo el documento ya es suficiente. Si son mayores no es necesario, con el de ellos se puede hacer el trámite", agregó.

Además, argumentó que la credencial ha cobrado una mayor importancia desde la llegada del coronavirus. "En la vida diaria y ahora sobre todo que estamos en pandemia, se lo necesita tener actualizado para poder hacer muchas cosas. Por eso es que destinamos el sábado exclusivamente para esta franja etaria", contó.

El plástico tiene un valor de 300 pesos y todos los pagos se hacen por medios digitales. "Cuando uno ingresa a la página web www.registrocivilsanluis.sanluis.gov.ar, en el margen superior izquierdo hay cuatro rayitas, se hace click ahí y la última opción dice pago virtual. Si se hace con tarjeta de crédito o débito impacta en el momento, pero les pedimos que impriman la constancia: son dos carillas, en la primera está el certificado y en la segunda está la clave que necesitamos para tener por acreditada esa transacción", explicó el director.

A su vez, todos los interesados deben solicitar turno en el sitio. "Hay una opción dentro del portal que dice RC sábado joven, y muchas personas de 25 años gestionaron la cita, pero era por extravío o lo que fuera. A eso no lo podemos hacer, pero si es para actualización y no pudo completar algún paso, si presentan la constancia de pago lo atendemos", aseveró.

Anteayer, a partir de las 9, dieron inicio a un nuevo operativo y todavía están previstos dos sábados más. En el primer encuentro gestionaron 36, en el segundo 40 y 42 en el último. "Estamos muy contentos por la respuesta de la gente, las fechas anteriores fueron exitosas y estamos seguros que las próximas también lo serán", dijo.

La realización del trámite demora aproximadamente diez minutos. "Para que no haya aglomeración están bien distribuidos, además respetamos los protocolos: se desinfecta el calzado y las manos al ingresar y es obligatorio el uso del tapabocas, todo como nos indica el Comité de Crisis", aseguró Mones Ruiz.

Para el resto de los trámites, la atención al público es de lunes a viernes de 8:30 a 13:30, siempre con cita previa.