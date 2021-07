Cuatro sanluiseños jugarán el Mundial de Menores 2021

Los campeones, juntos. Sánchez (con Maldonado) ganó en Sub 14 y Forestello (junto a Verna) en Sub 16. Foto: Mariano Sánchez.

Villa Carlos Paz, Córdoba, fue el sitio elegido por la Asociación de Pádel Argentino (APA) para desarrollar la fecha única del Circuito Oficial de Menores, en la que los sanluiseños Valentín Sánchez, Juan Cruz Forestello, Pía Gorestelli y Francesca Floriani dieron el ciento por ciento y se ganaron su lugar en el equipo "albiceleste" que jugará en septiembre el Mundial de Torreón, en México.

El certamen, que sirvió de selectivo, se llevó adelante sin público en las instalaciones de los clubes Sarmiento, Paddle Pro y Lawn Paddle Indoor, con la participación de más de cien parejas de todo el país que pelearon punto a punto para integrar la Selección nacional masculina y femenina en las categorías Sub 14 a Sub 18.

Tras haber clasificado en la primera posición de la Zona C con dos triunfos, el villamercedino Sánchez, en pareja con el santacruceño Bruno Maldonado, accedió en Sub 14 de varones al cuadro principal, donde sorteó exitosamente los cruces de cuartos de final, semifinal y final. En el encuentro decisivo, la dupla venció a la de Bastos-Guerra por 6-3 y 6-4.

En tanto, el villamercedino Forestello y el nicoleño Daian Verna comenzaron el camino en la Zona C de la Sub 16 con dos victorias, y luego mantuvieron el nivel en octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, la cual ganaron en tres sets por 2-6, 6-3 y 6-4 a Rivero y Gallardo.

La competencia contó con más de cien parejas en damas y varones. El Mundial de Menores se desarrollará en Torreón.

Por último, la pareja compuesta por la tomense Gorestelli y la quinense Floriani, quienes jugaron bajo el formato de zona única, fueron campeonas en Sub 14 femenina al ganar las tres presentaciones que realizaron, cediendo apenas una manga en la competencia.

Además, protagonizaron un gran torneo Valentín Libaak, Juan Pablo Andrada y Giovanni Flores, quienes se despidieron en semifinales de Sub 16 y Sub 18, respectivamente.

El villamercedino Libaak y su compañero de Lomas de Zamora Ramiro Valenzuela cayeron ante Rivero-Gallardo por 3-6, 6-3 y 6-4, mientras que el también villamercedino Andrada y el puntano Flores perdieron por 6-3 y 6-4 frente a Mambrini-Chozas.

El resto de los campeones en las categorías masculinas fueron Ian Maier (Necochea)-Agustín Silva (Mar del Plata) en Sub 12 y Alex Chozas (Hurlingham)-Lautaro Mambrini (Tucumán) en Sub 18.

En damas, además de Gorestelli y Floriani, conquistaron el título María Laura Ferreyra (Chaco)-Eunice Gauna (Corrientes) en Sub 16 y Martina Rinaudo (Río Cuarto)-Diara Valenzuela (Neuquén) en Sub 18.

La decimotercera edición del Mundial de Menores 2021 con sede en México se disputará del 20 al 26 de septiembre, en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 de las ramas femenina y masculina.

En Torreón dirán presente los cuatro sanluiseños, quienes tras batallar duro en un selectivo que registró un altísimo nivel, buscarán alcanzar su mejor repertorio con la celeste y blanca y sumar para ganar el torneo de selecciones más importante en Menores.