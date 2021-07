Guadalupe: no se han terminado de definir hipótesis, dice el juez

El juez Penal 2, Ariel Parrillis, confirmó que la investigación para establecer dónde está Guadalupe Belén Lucero y qué sucedió con ella sigue "bajo la instrucción policial", ya que no se han terminado de definir hipótesis y no se ha configurado, al menos hasta ahora, un delito concreto. Dijo que "no se descarta ninguna hipótesis" y que hasta el momento no aparece algo que indique que Guadalupe "no esté con vida". Y agregó que están en curso las acciones destinadas a agotar la posibilidad de que se encuentre en la provincia.

En tal sentido, en el parte diario, el vocero de la Policía, oficial inspector Lucas Chacón, informó ayer que la causa seguirá caratulada preventivamente “Averiguación solicitud de paradero”. “Según lo informado por la División de Investigaciones, el sumario preventivo judicial fue girado a su señoría (el juez Parrillis), quien dispuso que la causa siga en poder de Investigaciones”, para continuar con las averiguaciones, explicó.

La aclaración se refiere a que, según lo establecido normativamente por el Código Procesal Criminal de la Provincia, la Policía, tras concluir con las actuaciones, para lo cual tiene un plazo máximo de 30 días corridos, debe elevárselas al juez competente, para leer de primera mano las pruebas colectadas por la fuerza, que actúa como auxiliar de la Justicia.

En este caso, según explicó una fuente judicial, elevar las actuaciones solo sería una formalidad que no es necesaria en esta causa, dado que la búsqueda está activa desde lo operativo —con los rastrillajes y los allanamientos que se ordenan—, y porque el magistrado está al tanto de los pasos que da la Policía y de las medidas que va requiriéndole a diario.