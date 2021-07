Advierten sobre irregularidades en el mercado inmobiliario

El sector inmobiliario en la provincia, como en el resto del país, viene golpeado por el panorama económico. Pero aseguran que a esto se suman algunas irregularidades. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de San Luis alertó que en las transacciones muchas veces participan personas que no son profesionales habilitados.

Por eso, la institución comenzó una campaña de concientización para el ejercicio legal de la profesión de martillero público ante el incremento de irregularidades en el rubro. En la actualidad hay 280 profesionales aproximadamente que están matriculados en la provincia.

“Venimos llevando muchas acciones para concientizar a la sociedad a través de publicidades, notas y cartelería, para que se trabaje en el mercado inmobiliario con un profesional matriculado. Estar inscripto es una obligación si la persona quiere ejercer en la profesión”, precisó el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Fernando Olcese.

Afirmó que en los últimos años se detectaron personas que trabajan en el sector y que no están habilitados. “Nos hemos encontrado que en San Luis, Villa Mercedes y en otras partes de la provincia hay inmobiliarias que no deberían funcionar porque no tienen un martillero matriculado”, describió.

Según el titular de la entidad, la profesión de martillero es una de las más "invadidas" de todas debido a que cualquier persona puede emitir una opinión sobre un inmueble, o colocarle un valor, sin tener un conocimiento profundo del asunto. “Algunos dicen 'yo te vendo la casa' o 'está vivienda vale tanto'. Lo hacen personas que tienen otras actividades, porque la construyeron, la recibieron por sucesión, la escrituraron, o la mensuraron. Después vienen los martilleros, que deben justificar el monto de la casa porque otros dijeron cualquier cifra”, detalló.

La entidad aconsejó a la sociedad a realizar siempre una operación inmobiliaria con un profesional matriculado, ya que si se comete una mala operación, la institución puede sancionarlo. “Todos aquellos que sean estafados en sus intereses inmobiliarios, en caso de sufrirlo con un profesional inscripto, tienen adónde presentar su denuncia y el amparo legal correspondiente. El Colegio tiene su Tribunal de Disciplina y a la persona que realizó la mala negociación se lo puede castigar y retirar la matrícula”, explicó.

Aseguró que aquellos que no están inscriptos y que realizan actividades inmobiliarias, además de no poder hacerlo, no deben cobrar las comisiones u honorarios de las operaciones que efectúan. “Si no está matriculado, no le corresponde que le paguen; y si lo reciben, es una estafa. Los martilleros matriculados son los que están habilitados para cobrar”, resaltó.

El Colegio de Martilleros además está realizando distintos acuerdos de colaboración con los municipios de la provincia para brindarle seguridad jurídica a la actividad. “Tenemos que hacer un trabajo en conjunto para que cuando ellos emitan una habilitación municipal a un comercio inmobiliario, tengan en cuenta que el profesional debe estar inscripto, además de otros requisitos que deben cumplir para abrir el local”, detalló.

Dijo que por eso la institución les está ofreciendo a todas las comunas las herramientas necesarias para que puedan efectuar esas gestiones. “El Colegio de Martilleros adquirió un sistema online, por el que emitimos los certificados a aquellas personas que están matriculadas y habilitadas para ejercer la actividad. También le remitimos al Municipio la documentación, indicando que está en condiciones y que puede trabajar”, destacó.