Por la crisis del turismo, caen las estafas de los alquileres

Desde que los delincuentes indagan en profundidad en los adelantos que ofrece el avance tecnológico, las estafas por alquileres vacacionales son la desgracia para mucha gente. Sin embargo, en lo que va de la temporada de verano 2023-2024, se advierte una merma en este tipo de delitos.

La caída de las estadísticas no obedece a ningún cambio de paradigma o mejora en la seguridad informática, sino más bien a la terrible crisis que afronta el turismo, que no se advertía desde hace 40 años. Esa baja importante del flujo de visitantes se replica en menos rentas temporales y, por ende, menos engaños cibernéticos.

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis señalaron que hasta el momento no se registró ninguna denuncia. Al problema del turismo se le sumó el desdoblamiento salarial, que obligó a muchas familias a descansar a la usanza ultragasolera.

La gente no se ha ido a vacacionar este año, se quedó en su casa. Este mes se vieron muchos lugares para alquilar (Marina Rizzotto- Vicepresidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis)

“No ocurre lo que pasaba años anteriores, que estaban los inmuebles colapsados de turistas. Actualmente la gente tiene más oportunidades de elegir, que antes no se podía y se tenían que quedar con la única oferta que veían. Esta temporada sucede que hay personas que no se fueron de vacaciones y se quedaron en sus casas, por lo menos vimos eso este mes”, aseguró Marina Rizzotto, vicepresidenta de la entidad.

Precios por las nubes

Rizzotto comentó que los precios en el sector sufrieron un incremento del orden del 100% interanual. Para graficar, si un departamento de nivel económico en el microcentro puntano (una habitación y amoblado) el año pasado rondaba los $10.000 por día, actualmente se consiguen entre los $15.000 y $20.000. Vale aclarar que los montos varían de acuerdo a la zona, la capacidad de la gente y de los niveles (estándar, superior o económico).

La inflación es tanta que algunos alquileres diarios se manejan en moneda extranjera. Rizzotto especificó que una casa amoblada en un barrio privado de La Florida se alquila en 150 dólares por día. “Sabemos que todavía hay restricciones para comprar monedas. Entonces, lo que están haciendo es poner un precio, por ejemplo, de 200 dólares o dólares blue, y lo convierten a peso. Pero acá hablamos de una gama o línea premium que ronda entre los 150 dólares y 200 dólares”, explicó.

Con respecto a las casas o departamentos que se alquilan en el interior o en los lugares más turísticos de San Luis, donde puede entrar una familia de cinco o seis personas, en una gama de nivel superior y amoblado, puede costar entre los $60.000 y $100.000 la noche. “Hay una amplía demanda y es de acuerdo al lugar, a la zona, si tiene pileta, si hay un lago cerca, etcétera. Son muchos los factores que pueden variar el costo”, añadió.

En un barrio privado de La Florida, alquilan una casa por un monto de 150 dólares por día.

¿Cómo evitar las estafas?

Que los delitos hayan mermado no significa que sean nulos. Tampoco incide que no haya denuncias, porque en definitiva hay casos que no se llevan a instancias de reclamo o de justicia.

Es por eso que no hay que bajar la guardia frente a los robos cibernéticos. Rizzotto aconsejó seguir algunos pasos para evitar caer en la trampa de los ladrones que por lo general utilizan el mismo mecanismo: exhiben un inmueble atractivo, a un bajo costo por día, y piden una seña.

Para la gente que quiere vacacionar en otra provincia le parece lógico anticiparse a pagar un inmueble sin tener la oportunidad de ver muchos detalles al instante más que a través de fotos. El engaño está cuando los estafadores convencen a la víctima de “congelar el precio” a través de una transferencia.

“El que no puede venir hasta San Luis o que no está acá en la provincia directamente lo ideal es que consulte la página del Colegio. Allí está todo el listado de los matriculados y se encuentra preparado por zona. La gente puede llamar a nuestra institución, inclusive”, subrayó.

Por otro lado, advirtió dudar de las publicaciones en las redes sociales: “Si la oferta es demasiado generosa para el lugar que ofrece, ahí hay que tener cuidado”.

Al mismo tiempo, cuando media el dinero, que por lo general es poco porque los estafadores hacen un “trabajo de hormiga”, lo mejor que se puede hacer es dudar y tener mucha cautela.