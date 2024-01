Alquilar, una odisea: inquilinos indignados por los altos valores

El Decreto de Necesidad y Urgencia que impulsó el presidente de la Nación, Javier Milei, derogó una norma que tanto le costó pelear a los ciudadanos que no poseen casa propia como es la Ley de Alquileres. Ahora, las partes pueden pactar libremente el tiempo, el valor y la periodicidad de la actualización de la renta. Muchos indican que esto significa un retroceso para quienes deben alquilar. Crece la incertidumbre y el malestar.

El Diario de la República realizó un relevamiento por algunas inmobiliarias para conocer la oferta. Una casa de dos habitaciones en Juana Koslay cotiza en unos 170 mil pesos, mientras que un monoambiente en Belgrano y Sarmiento, en la capital puntana, asume un valor de 120 mil pesos. Además, hay que tener en cuenta que quien quiera alquilar debe contar con recibo de sueldo y dos garantes con recibo o uno con propiedad. También debe pagar mes de anticipo, mes de comisión inmobiliaria y el mes correspondiente al alquiler (algunas veces se puede hacer en dos cuotas).

Entre los inquilinos hay malestar por la derogación de la norma. "De incertidumbre y miedo total es el panorama ahora. Soy inquilina hace tres años con la anterior ley y en mayo se me vence el contrato, entonces, también hay mucho nivel de incertidumbre porque no se trata de algo secundario, sino del lugar donde vas a vivir. El hecho de pensar que no vamos a poder solventar ese gasto es una locura. Ya estuvimos viendo alquileres disponibles y están casi al triple de lo que estamos pagando actualmente", expresó María Emilia Olivera.

En la misma situación se encuentra Macarena Allende, quien también debe renovar su contrato en mayo. Dijo: "Actualmente estoy pagando alquiler y cada vez que hay que renovar contrato se hace imposible juntar todo el dinero. Este año tenemos la incertidumbre de lo que vamos a abonar; nos vamos a enterar cuando vayamos a renovar seguro".

Para los que tienen entre 25 y 40 años se les complica mucho más conseguir una vivienda propia. Darío López indicó que él pudo renovar su contrato (en la zona norte de la ciudad) en diciembre.

"Para mí alquilar representa, y representó siempre, una preocupación constante, ya que es una cuestión fija que hay que darle respuesta todos los meses y, a veces, va de la mano con la estabilidad laboral. Siempre hay que priorizar ese dinero todos los meses para poder pagar. Es un problema generacional, ya que, para nosotros, la posibilidad de acceder a una vivienda propia parece ser cada vez más difícil y alejada. Actualmente pagó 140 mil pesos de alquiler. Por suerte, logré renovar en diciembre del año pasado y, por ende, regía la vieja ley y no esta liberación de precios que se estableció por el DNU".